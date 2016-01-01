完成までの「プロセス」を重視したグラフィックデザインのプロ
MONO:TONE design
プロフィール
グラフィックデザイナー ／ 細井俊介プロの一番の強み
「クライアントの悩み」を、デザインの力で解決する
教育関連・工業・メーカー・アパレル・通販・飲食・商品企画など幅広いジャンルのデザインを、頭（企画構成）からつま先（納品物）まで、デザインに関するすべての工程を網羅。丁寧にヒアリングを行い制作にあたる。
経歴
教育出版メーカーの編集部でインハウスデザイナーとして従事した後、デザインプロダクションのアートディレクター兼デザイナー（管理職）として、大手クライアントからナショナル企業・中小企業まで、さまざまな業態の企画・デザイン制作業務を多数経験。その後、業務を遂行する中で「独立をすることで、クライアントとより身軽に関われるのではないか」と考え、2016年に「MONO:TONE design（モノトーンデザイン）」を設立。
実績
◆2017年
ココクール マザーレイク・セレクション受賞 /
丸安茶業 様 商品パッケージデザイン
◆2018年
SHOOTINGフォトグラファー＋レタッチャーファイル2018（丸善プラネット刊）
制作ビジュアル掲載 / ウィッツ株式会社 様 シーズンビジュアル
◆2020年
奈良県立大学附属高等学校 校章デザインコンペティション 優秀賞
◆2016年～（不定期）
アートZine（自社媒体）「MONO:TONE magazine」発行
DATA
- 氏名
- 細井俊介（ほそいしゅんすけ）
- 会社名
- MONO:TONE design
- 事業内容
-
■ブランディング
コーポレート / プロダクト / ブランディング企画 / コンセプトメイク など
■グラフィックデザイン全般
広告 / カタログ / エディトリアル / フライヤー / ポスター / 会社案内・採用案内 /
パッケージ / ロゴ / CI・VI / 企業ツール / Web など
■アートディレクション・コピーライティング
プロダクト / ポートレート / コーポレート / ムービー / ビジュアル企画制作・撮影 など
- 職種
- グラフィックデザイナー・アートディレクター
- 住所
-
〒600-8119
京都府 京都市下京区本塩釜町583-5 カワラマチプレイス404
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 年末年始