公認会計士・税理士として補助金申請支援など経営を支援するプロ
小林公認会計士事務所
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プロフィール
公認会計士・税理士 ／ 小林洋之プロの一番の強み
監査法人で培った実務経験が補助金申請・事業承継の支援で生きる
大手監査法人に約30年間勤務。監査業務以外に株式上場支援や未上場の中小企業の経営支援業務などを多数手掛けた経験を生かし、中小企業の補助金申請支援、株式上場支援、事業承継支援などで専門性を発揮している
DATA
- 氏名
- 小林洋之（こばやしひろゆき）
- 事務所名
- 小林公認会計士事務所
- 事業内容
-
会計・税務等のよろず顧問サービス
補助金申請支援
株式上場支援
事業承継支援
M&A支援
事業計画策定支援
ベンチャー支援
事業再生支援
内部統制構築・改善支援、内部監査支援
- 職種
- 公認会計士・税理士
- 資格
-
公認会計士
税理士
- 住所
-
〒603-8178
京都府 京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1
北大路オフィス
- 電話
-
075-495-1320
メールでもお問い合わせ可能です
kobyas@iris.eonet.ne.jp
- 営業時間
- 9:30～17:30（予約があれば、時間外でも対応可）
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日（予約があれば、土曜・日曜・祝日でも対応可）
- ホームページ
- http://www.kobyas.com/
- 事務所一覧
-
・北大路オフィス
京都府京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1
TEL：075-495-1320
・京都駅前オフィス
京都府京都市南区東九条下殿田町14-6
TEL：075-693-8007
http://www.kobyas.com/
http://hojokin-kyoto.com/
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