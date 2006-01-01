プロフィール

「格闘技は楽しい」ということを伝えたいと12年前に格闘技道場をスタート。医師のアドバイスを受け、科学的かつ安全に強くなることを目指す。ブラジリアン柔術と総合格闘技に加え、打撃まで網羅。

経歴

1971年：京都市生まれ

1983年：部活動として柔道を始める

2001年：社会人として柔道の稽古と共に格闘技の練習開始

2006年：ブラジリアン柔術の道を志す

2006年：第7回全日本ブラジリアン柔術選手権青帯ぺサード級(現在のヘビー級)優勝

2008年：GROUND CORE設立 道場代表就任

2013年：道場を現在の場所に移転

