柔術と総合格闘技を通して自分をコントロールする力を鍛えるプロ
GROUND CORE
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プロフィール
格闘技道場 ／ 森本猛プロの一番の強み
自分史上で一番強くなれる格闘技道場
「格闘技は楽しい」ということを伝えたいと12年前に格闘技道場をスタート。医師のアドバイスを受け、科学的かつ安全に強くなることを目指す。ブラジリアン柔術と総合格闘技に加え、打撃まで網羅。
経歴
1971年：京都市生まれ
1983年：部活動として柔道を始める
2001年：社会人として柔道の稽古と共に格闘技の練習開始
2006年：ブラジリアン柔術の道を志す
2006年：第7回全日本ブラジリアン柔術選手権青帯ぺサード級(現在のヘビー級)優勝
2008年：GROUND CORE設立 道場代表就任
2013年：道場を現在の場所に移転
実績
・2011 DUMAU関西 無差別級 準優勝
・2011 DUMAUオープン ウルトラヘビー級 準優勝
・2012 DUMAU関西オープン ヘビー級 優勝、無差別級 優勝
・2012 COPA DUMAU 無差別級 三位
・2012 岐阜オープン ヘビー級 優勝、無差別級 準優勝
・2012 全日本選手権 ヘビー級 優勝、無差別級 三位
・2012 DUMAU関西 ヘビー級 優勝
・2012 DUMAU SOUTH JAPAN ヘビー級 準優勝、無差別級 準優勝
・2013 DUMAU関西 スーパーヘビー級 準優勝、無差別級 準優勝
・2013 DUMAUインターナショナル ヘビー級 三位、無差別級 三位
・2015 DUMAUインターナショナル ヘビー級 優勝、無差別級 優勝
・2015 DUMAU関西 ヘビー級 準優勝
・2016 DUMAUインターナショナル スーパーヘビー級 優勝、無差別級 三位
・2016 全日本選手権 ウルトラヘビー級 準優勝、無差別級 三位
・2017 全日本選手権 ウルトラヘビー級 準優勝
・2018 全日本マスターオープン スーパーヘビー級 優勝、無差別級 優勝
・2018 FULLFORCE CUP ウルトラヘビー級 三位
・2019 FULLFORCE CUP ウルトラヘビー級 準優勝
・2019 全日本マスターオープン スーパーヘビー級 優勝、無差別級 優勝
DATA
- 氏名
- 森本猛（もりもとたけし）
- 屋号
- GROUND CORE
- 事業内容
-
・総合格闘技道場
・パーソナルトレーニング運営
- 専門分野
-
・ブラジリアン柔術
・総合格闘技（MMA）
- 特徴
- 森本猛さんが専門とするブラジリアン柔術と総合格闘技に加え、サンボやグラップリング、レスリング、キックボクシングなど多彩な格闘技が学べるクラスもあり。
- 資格
- ブラジリアン柔術黒帯
- 住所
-
〒601-8202
京都府 京都市南区久世大築町21-2
- 電話
-
090-9056-4707
道場運営時間以外でも電話対応可能。メールでの連絡はgroundcore.daihyo@gmail.comまで
- 営業時間
- クラス運営時間帯 19:00〜22:00※パーソナルトレーニングは要予約
- 定休日
- 日曜
- ホームページ
- http://www.ground-core.com/
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