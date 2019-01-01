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東濵孝明

海洋保全事業に取り組み、海洋ゴミ問題と向き合うプロ

東濵孝明（ひがしはまたかあき） ／ 海洋保全事業

株式会社SUSTAINABLE JAPAN

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050-3196-4731

プロフィール

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海洋保全事業 ／ 東濵孝明プロの一番の強み

海用のシービン、用排水路用のシースリバーで効率よくゴミを回収

陸上には清掃会社があるのに、海にはなぜないのか。2019年、子どもたちにきれいな海を残すと決心し、国内初の海の清掃会社を立ち上げ、海洋保全事業に取り組み、海洋ゴミ問題を訴え、解決に向けて貢献する。

DATA

氏名
東濵孝明（ひがしはまたかあき）
会社名
株式会社SUSTAINABLE JAPAN
事業内容
・海洋浮遊ゴミ回収機「SEABIN(シービン)」の販売・リース
・用排水路用ゴミ回収機「SEETHLIVER（シースリバー）」の販売・リース
・講演活動
職種
海洋保全事業
住所
〒860-0803
熊本県 熊本市中央区新市街13番10号
電話
050-3196-4731
営業時間
月～金曜日　10:00～17:00
定休日
土日祝
ホームページ
https://www.sustainablejapan.org/
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