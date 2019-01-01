海洋保全事業に取り組み、海洋ゴミ問題と向き合うプロ
株式会社SUSTAINABLE JAPAN
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プロフィール
海洋保全事業 ／ 東濵孝明プロの一番の強み
海用のシービン、用排水路用のシースリバーで効率よくゴミを回収
陸上には清掃会社があるのに、海にはなぜないのか。2019年、子どもたちにきれいな海を残すと決心し、国内初の海の清掃会社を立ち上げ、海洋保全事業に取り組み、海洋ゴミ問題を訴え、解決に向けて貢献する。
DATA
- 氏名
- 東濵孝明（ひがしはまたかあき）
- 会社名
- 株式会社SUSTAINABLE JAPAN
- 事業内容
-
・海洋浮遊ゴミ回収機「SEABIN(シービン)」の販売・リース
・用排水路用ゴミ回収機「SEETHLIVER（シースリバー）」の販売・リース
・講演活動
- 職種
- 海洋保全事業
- 住所
-
〒860-0803
熊本県 熊本市中央区新市街13番10号
- 営業時間
- 月～金曜日 10:00～17:00
- 定休日
- 土日祝
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担当東濵孝明（ひがしはまたかあき）