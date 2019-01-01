海洋保全事業 ／ 東濵孝明プロの一番の強み

海用のシービン、用排水路用のシースリバーで効率よくゴミを回収

陸上には清掃会社があるのに、海にはなぜないのか。2019年、子どもたちにきれいな海を残すと決心し、国内初の海の清掃会社を立ち上げ、海洋保全事業に取り組み、海洋ゴミ問題を訴え、解決に向けて貢献する。