公共施設の指定管理者業務のプロ
株式会社パブリックビジネスジャパン
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プロフィール
萩原宣プロの一番の強み
長い経験と実績で、多様な種類の公共施設を管理運営できる強み
公共施設を民間企業などが管理・運営する「指定管理者制度」施行と同時に創立された企業。長い経験と実績に裏打ちされた、多種多様な公共施設の管理・運営と公共サービスの質向上、利用する市民の満足度向上に強み。
経歴
昭和40年東京都生まれ。法政大学第2社会学部中退。マスコミ、広告、芸能、イベント関係に従事。関西圏の総合警備業社に入社後、平成7年に㈱ホームセキュリティ熊本を設立。平成12年から社団法人熊本県警備業協会機械警備部会長。平成13年からセキュリティアドバイザーとして講演等を行う。平成17年、株式会社パブリックビジネスジャパンを設立し、取締役に就任。平成22年に代表取締役。平成23年より指定管理者制度コンサルタント及び指定管理者制度の関する講演等を行う。一般社団法人指定管理者協会正会員
実績
■指定管理者施設
・熊本市夢もやい館
・熊本市東部交流センター
・くまもと森都心プラザ
・熊本市戸島ふれあい広場
・熊本市富合老人福祉センター
・熊本市立城南図書館・熊本市城南児童館
・熊本市南部万年青会館
・熊本市東部はつらつ交流会館
・熊本市お達者文化会館
・熊本市森林学習館
・熊本市武蔵塚駅前自転車駐車場
・熊本市東部在宅福祉センター
・熊本市東老人福祉センター
・熊本市西部交流センター
・熊本市白川公園複合施設（白川公園・中央公民館）
・益城町文化会館
・福岡県 福津市複合文化センター（カメリアステージ）
・長崎県 壱岐市立一支国博物館／長崎県埋蔵文化財センター
■業務委託
・熊本市浄書管理業務
■コンサルタント施設
・宇城市不知火地区体育施設（不知火温水プールほか4施設）
・美里町石段の郷佐俣の湯
・福岡市東図書館
・宇都宮市立南図書館
DATA
- 氏名
- 萩原宣（はぎわらのぶる）
- 会社名
- 株式会社パブリックビジネスジャパン
- 事業内容
-
■ 指定管理者業務
■ 指定管理者コンサルティング業務
■ モニタリング代行
■ 公募要項、仕様書作成コンサルティング
■ 基本協定書作成コンサルティング
■ 健康増進事業
・通所型二次予防事業
・特定保健指導事業
・各種教室（ヨガ、ウォーキング）開催
・水中健康運動教室開催
■ イベント企画・運営
- 特徴
- 指定管理者制度の施行と同時に会社を設立。「市民の満足度を上げる」を理念に、熊本で20カ所以上、熊本県外の公共施設でも管理・運営を行っています。指定管理者業務に長い経験と実績を有するだけでなく、施設の業種を限定せず、多種多様な公共施設の運営を行うオールマイティーな実力を備えている、指定管理者制度のプロフェッショナルです。
- 職種
- 指定管理者業・指定管理者制度コンサルタント・各種イベント企画運営
- 資格
-
株式会社パブリックビジネスジャパン 代表取締役
◆ 公共施設マネジャー
◆プール衛生管理者
◆ 介護予防指導士
- 住所
-
〒860-0834
熊本県 熊本市南区江越1丁目14-10-2F
- 電話
-
096-237-7266
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 日曜・祝日
- ホームページ
- http://www.pb-japan.net/
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