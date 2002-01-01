海外高度人材マッチングで企業を救うプロ
株式会社ネクステイジ
プロフィール
野田幸博プロの一番の強み
海外の高度人材採用支援に強み
人材採用だけでなく、育成や、受け入れる企業側の組織改革も支援。日本国厚労省の許可のもと、ベトナム高度人材採用では現地大学・人材教育派遣機関とのパートナーシップにより専門人材を直接紹介できることが強み。
経歴
1965年、熊本県鹿北町（現山鹿市鹿北町）で生まれる。熊本県立鹿本高校、立命館大学経営学部卒業。大学卒業後は東証一部上場の大手精密機器メーカーの総務部に13年間勤務。その後、2002年から2018年まで、熊本県の地場食品商社で総務、人事、総合企画、管理本部の仕事に従事。その間、新規事業の推進や海外拠点開設実務にも携わる。常務取締役マネジメント本部長、グループ会社代表を歴任後退職し、㈱ネクステイジを設立。
DATA
- 氏名
- 野田幸博（のだゆきひろ）
- 会社名
- 株式会社ネクステイジ
- 事業内容
-
・人事コンサルティング（採用、教育支援）
・有料職業紹介（国内／海外）
・海外高度人材紹介
・経営コンサルティング
・経費削減支援
・海外進出支援
- 専門分野
-
・人材採用支援／国内及び海外人材採用支援（外国人高度人材の紹介）
・経営安定効率化・経費削減
・組織活性化支援
・新規事業立ち上げ支援
- 特徴
- 海外からの高度人材の紹介、採用支援、育成を行い、企業の人材不足解消を支援いたします。特にベトナムにおいては、現地の人材教育派遣事業者や政府認定の日本語学校とのパートナーシップを構築しており、スキルの高い人材を紹介できるだけでなく、長く続けてもらうための育成や採用後のフォロー、雇用する企業の組織改革もお手伝いいたします。
- 職種
- 海外高度人材をはじめとした人材紹介事業
- 資格
-
・職業紹介事業：厚生労働大臣許可番号 43-ユ-300186
・特定技能登録支援機関：出入国在留管理庁登録番号 19登-001130
・一般社団法人 日本人材紹介事業協会会員
- 住所
-
〒862-0951
熊本県 熊本市中央区上水前寺1-1-13 上水前寺タウンビル飛鳥202号
- 電話
-
096-221-4119
- 営業時間
- 10：00～18：00
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始および夏季休業あり
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株式会社ネクステイジ
担当野田幸博（のだゆきひろ）