野田幸博プロの一番の強み

海外の高度人材採用支援に強み

人材採用だけでなく、育成や、受け入れる企業側の組織改革も支援。日本国厚労省の許可のもと、ベトナム高度人材採用では現地大学・人材教育派遣機関とのパートナーシップにより専門人材を直接紹介できることが強み。