不破肇

広告クリエイティブ会社経営
不破肇

広告クリエイティブ会社経営

株式会社ULPLUS

企業や街の可能性を広げるオーダーメードのクリエイション

オーダーメードの企画とプロデュースで心に刺さるクリエイションを提供。“ヒト・コト・モノを繋げて新しい価値を創る”WEBプロモーションで、企業や街、地域の人々それぞれの可能性を広げる。

心に響くオーダーメードのプロモーションで企業と街の可能性を最大化

ヒト・コト・モノを繋げて新しい価値を創るプロデューサー

事業者情報

氏名
不破肇（ふわはじめ）
職種
広告クリエイティブ会社経営
会社名
株式会社ULPLUS
事業内容
・プロモーション事業
WEBプロモーション
リアルプロモーション
・クリエイティブ事業
動画制作
コンテンツ制作
グラフィック制作
・広告メディア事業
WEB広告
ローカル広告
住所
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央10-13　カーサ・アマール205
営業時間
9:30～18:30
ホームページ
https://www.ulplus.co.jp/

ヒト・コト・モノを繋げて新しい価値を創るプロデューサー

