企業や街の可能性を広げるオーダーメードのクリエイション
オーダーメードの企画とプロデュースで心に刺さるクリエイションを提供。“ヒト・コト・モノを繋げて新しい価値を創る”WEBプロモーションで、企業や街、地域の人々それぞれの可能性を広げる。
マイベストプロ・インタビュー
心に響くオーダーメードのプロモーションで企業と街の可能性を最大化
ヒト・コト・モノを繋げて新しい価値を創るプロデューサー
マイベストプロ神奈川による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 不破肇（ふわはじめ）
- 職種
-
広告クリエイティブ会社経営
広告クリエイティブ会社経営
- 会社名
- 株式会社ULPLUS
- 事業内容
- ・プロモーション事業
WEBプロモーション
リアルプロモーション
・クリエイティブ事業
動画制作
コンテンツ制作
グラフィック制作
・広告メディア事業
WEB広告
ローカル広告
- 住所
-
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央10-13 カーサ・アマール205
- 営業時間
- 9:30～18:30
- ホームページ
- https://www.ulplus.co.jp/
プロのインタビューを読む
ヒト・コト・モノを繋げて新しい価値を創るプロデューサー