地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

渡辺純一プロ

渡辺純一

弁理士
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
渡辺純一プロ
専門家

Mybestpro Members

渡辺純一

弁理士

お堀桜特許商標事務所

中小企業や個人発明家に寄り添う知的財産の身近なパートナー

地域に根差した知的財産の身近なパートナーとして、特許、意匠、商標登録の出願相談・出願代理に対応。対話を重視し、中小企業や個人発明家の初めての出願にも丁寧に寄り添います。外国出願もご相談下さい。

マイベストプロ・インタビュー

企業価値を高める知的財産の活用を支え、地域の企業や発明家を応援

特許・意匠・商標について気軽に相談できる弁理士

マイベストプロ神奈川による取材記事

資格

弁理士

事業者情報

氏名
渡辺純一（わたなべじゅんいち）
職種
弁理士
弁理士
会社名
お堀桜特許商標事務所
事業内容
特許権、意匠権、商標権などの権利取得のための特許庁への出願手続代理：先行調査、明細書作成、図面作成、特許庁への出願代理、拒絶理由通知への対応　など
住所
〒250-0012
神奈川県小田原市本町1-6-17　酒販会館ビル301号室
地図を見る
営業時間
10:00～18:00
ホームページ
https://www.ohorizakura.com/

プロのインタビューを読む

特許・意匠・商標について気軽に相談できる弁理士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川の法律関連
  4. 神奈川の特許・商標・知財
  5. 渡辺純一

渡辺純一プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼