中小企業や個人発明家に寄り添う知的財産の身近なパートナー
地域に根差した知的財産の身近なパートナーとして、特許、意匠、商標登録の出願相談・出願代理に対応。対話を重視し、中小企業や個人発明家の初めての出願にも丁寧に寄り添います。外国出願もご相談下さい。
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特許・意匠・商標について気軽に相談できる弁理士
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
弁理士
事業者情報
- 氏名
- 渡辺純一（わたなべじゅんいち）
- 職種
-
弁理士
弁理士
- 会社名
- お堀桜特許商標事務所
- 事業内容
- 特許権、意匠権、商標権などの権利取得のための特許庁への出願手続代理：先行調査、明細書作成、図面作成、特許庁への出願代理、拒絶理由通知への対応 など
- 住所
-
〒250-0012
神奈川県小田原市本町1-6-17 酒販会館ビル301号室
- 営業時間
- 10:00～18:00
- ホームページ
- https://www.ohorizakura.com/
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