中小企業や個人発明家に寄り添う知的財産の身近なパートナー

地域に根差した知的財産の身近なパートナーとして、特許、意匠、商標登録の出願相談・出願代理に対応。対話を重視し、中小企業や個人発明家の初めての出願にも丁寧に寄り添います。外国出願もご相談下さい。