障がい者福祉 ／ 北村奨プロの一番の強み

川崎市宮前区及び高津区で地域密着型のグループホームを運営

川崎市宮前区及び高津区で地域密着型のグループホームを運営。利用者様へのきめ細かなケア、ビジネススキルを生かした運営や働く環境づくりなどのノウハウを、今後グループホームを運営したい人に提供していく。