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  5. 北村奨
北村奨

障がい者グループホームづくりを推進するNPO法人理事長

北村奨（きたむらすすむ） ／ 障がい者福祉

NPO法人チャレンジドサポートプロジェクト

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障がい者福祉 ／ 北村奨プロの一番の強み

川崎市宮前区及び高津区で地域密着型のグループホームを運営

川崎市宮前区及び高津区で地域密着型のグループホームを運営。利用者様へのきめ細かなケア、ビジネススキルを生かした運営や働く環境づくりなどのノウハウを、今後グループホームを運営したい人に提供していく。

経歴

1990年3月：東京薬科大学 卒業
1990年4月： 欧州外資系製薬会社 入社
2015年5月：アッヴィ合同会社へ転職

【法人沿革】
2013年2月：神奈川県立高津養護学校おやじの会有志により、NPO法人チャレンジドサポートプロジェクトを設立
2013年4月：川崎市宮前区馬絹にてグループホームいずみⅠ・Ⅱ開設
2015年1月：川崎市高津区下作延にてグループホームいずみⅢ開設
2017年1月：川崎市宮前区野川にてグループホームいずみⅣ開設
2018年3月：川崎市宮前区野川にてグループホームいずみⅤ開設

実績

2013年、NPO法人チャレンジドサポートプロジェクト設立時に、5年間で5棟のグループホーム開設を目標に掲げ、2018年3月に達成。

DATA

氏名
北村奨（きたむらすすむ）
屋号
NPO法人チャレンジドサポートプロジェクト
事業内容
□ 共同生活支援（グループホーム事業）
□ 余暇生活の支援
□ 障がい者理解推進
□ 防災・防犯支援
取扱分野
特徴
重度の知的障がい者（自閉症）である自身の息子や、同じような子どもたちのためになにか貢献できないかとの想いから立ち上げた、“高津養護学校おやじの会”が基礎となり、その有志が中心となってNPO法人チャレンジドサポートプロジェクトを設立。おやじの会で取り組んできた障がいのある子どもたちやその支援者を「サポート」する活動が広がり、現在に至る。
職種
障がい者福祉
住所
〒213-0033
神奈川県 川崎市高津区下作延3-21-26 ドルフ梶ヶ谷105
電話
044-573-2536
営業時間
グループホーム：24時間365日
事務局：月曜日～金曜日　9:00～18:00
定休日
グループホーム：なし 事務局：土日
ホームページ
https://npo-csp.com/
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