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西山優一郎

経営者の思いが伝わる事業承継を導く税理士

西山優一郎（にしやまゆういちろう） ／ 税理士

西山税理士事務所

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プロフィール

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税理士 ／ 西山優一郎プロの一番の強み

経営者と後継者の対話から始める事業承継支援

事業承継に力を入れ、特に親族内承継で豊富なサポート実績があります。経営者と後継者の対話を引き出し、数字によって経営を可視化。後継者育成などの課題に対処しながら、経営者の思いを次代に受け継ぎます。

経歴

経営者であった祖父の影響で、税理士の道を志す。
大手公認会計士事務所、大手税理士法人にて10年間、税務・財務・経営コンサルティングに携わる。
2019年　「西山税理士事務所」開業。

DATA

氏名
西山優一郎（にしやまゆういちろう）
事務所名
西山税理士事務所
事業内容
税務・経営コンサルティング、税務調査対応／組織再編／事業承継・M＆A／IPO支援
職種
税理士
資格
税理士
租税訴訟補佐人
住所
〒211-0012
神奈川県 川崎市中原区中丸子13-2 野村不動産武蔵小杉ビルN棟11階11B号室
電話
044-948-6500
営業時間
9:00～17:00
定休日
土曜・日曜日、祝日
ホームページ
https://nk-tax.pro/
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