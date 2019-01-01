経営者の思いが伝わる事業承継を導く税理士
西山税理士事務所
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プロフィール
税理士 ／ 西山優一郎プロの一番の強み
経営者と後継者の対話から始める事業承継支援
事業承継に力を入れ、特に親族内承継で豊富なサポート実績があります。経営者と後継者の対話を引き出し、数字によって経営を可視化。後継者育成などの課題に対処しながら、経営者の思いを次代に受け継ぎます。
経歴
経営者であった祖父の影響で、税理士の道を志す。
大手公認会計士事務所、大手税理士法人にて10年間、税務・財務・経営コンサルティングに携わる。
2019年 「西山税理士事務所」開業。
DATA
- 氏名
- 西山優一郎（にしやまゆういちろう）
- 事務所名
- 西山税理士事務所
- 事業内容
- 税務・経営コンサルティング、税務調査対応／組織再編／事業承継・M＆A／IPO支援
- 職種
- 税理士
- 資格
-
税理士
租税訴訟補佐人
- 住所
-
〒211-0012
神奈川県 川崎市中原区中丸子13-2 野村不動産武蔵小杉ビルN棟11階11B号室
- 電話
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044-948-6500
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土曜・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://nk-tax.pro/
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