誰もが生き生きと暮らせる社会を目指し、途切れない包括的な支援

生き生きと暮らせる社会を目指し、心理士として心の課題に向き合ってきた知見をもとに、発達や家庭経済を支える専門家と共に途切れることのない個人や支援者支援、企業のメンタルヘルスなどに包括的に取り組む