誰もが生き生きと暮らせる社会を目指し、途切れない包括的な支援
生き生きと暮らせる社会を目指し、心理士として心の課題に向き合ってきた知見をもとに、発達や家庭経済を支える専門家と共に途切れることのない個人や支援者支援、企業のメンタルヘルスなどに包括的に取り組む
マイベストプロ・インタビュー
心を健やかに保つことを最優先に、希望や自信を持って生き生きと暮らせる社会に
心を休め生き生きと暮らせる心理支援で社会をつなぐカウンセラー
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
公認心理師
臨床心理士
事業者情報
- 氏名
- 西野薫（にしのかおる）
- 職種
-
臨床心理士・公認心理師
臨床心理士・公認心理師
- 屋号
- 一般社団法人 実りの森
- 事業内容
- カウンセリング事業全般
児童・思春期の子ども、および扶養の範囲の青年(30歳くらいまで)のカウンセリング
保護者・養育者の子育て相談、カウンセリング
成人のカウンセリング（自己実現・悩みの改善・トラウマケアほか）
教職員・保育士の相談、カウンセリング
スクールカウンセラーの相談、スーパーヴァイズ
発達検査（文書料込）WISC-V、WAIS-IV
発達臨床支援（ソーシャルスキルトレーニングなど）
教育相談に関する研修会・講演会・セミナー
企業のメンタルヘルス・こころに関する各種セミナー・講演会
- 住所
- 神奈川県川崎市中原区
- 営業時間
-
月曜日～金曜日10:00～17:00
土曜・日曜 10:00～16:00 祝日 応相談
※上記開室時間内の来室が難しい方はお問合せフォームからご連絡を
- 定休日
- 祝日
- ホームページ
- https://minori-no-mori.com/
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