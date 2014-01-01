働く人に親身に寄り添い会社組織を見直すキャリアコンサルタント
株式会社マルション・アンサンブル
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プロフィール
ビジネスコンサルタント ／ 鈴木恵枝プロの一番の強み
面談や研修を通じ「人財」を軸とする組織づくりのサポートに強み
長年、経済産業省に勤めた経験から企業の諸問題や補助金などに熟知。キャリアコンサルタントの国家資格をもち、働く人の話を丁寧に聞き取りながら「人材」を「人財」へと育て、よりよい組織をつくるサポートに強み。
経歴
経済産業省で中小企業、通商・貿易、製造産業などの政策・行政に携わったことにより、産業界に関する多くの知識を得る。英国留学も経験。
平成26年（2014）、経済産業省を辞職後、経営コンサルタントとして「株式会社マルション・アンサンブル」を起業。
平成29年（2017）、国家資格キャリアコンサルタントを取得し、経営および人材育成の両輪のコンサルタントとして現在に至る。
実績
〈事業経営支援での補助金採択実績例〉
◆ ものづくり補助金
◆ エネルギー合理化事業者補助金
◆ 再生可能エネルギー導入補助金
◆ アパレルサプライチェーン再構築補助金
DATA
- 氏名
- 鈴木恵枝（すずきよしえ）
- 会社名
- 株式会社マルション・アンサンブル
- 事業内容
-
■ キャリア面談／セルフ・キャリアドック
■ ビジネス研修・セミナー
■ 組織開発アドバイス
- 取扱分野
-
● キャリアコンサルティング
● 経営コンサルティング
● 従業員スキルアップ研修
- 職種
- 「人財」を軸とする組織づくりをサポートするビジネスコンサルタント
- 資格
-
◆ 国家資格キャリアコンサルタント（登録番号17024891）
◆ 訓練対応キャリアコンサルタント
◆ キャリアコンサルティング技法（中高年・若年者）インストラクター（キャリアコンサルティング協議会認定番号S190807、Y190906）
◆ キャリアトランプ(R)ファシリテーター（LSW認定）
◆ アンガーマネジメントファシリテーターTM（NAMA,JAMA認定）
◆ メンタル心理学カウンセラー（JADPA認定）
◆ マインドフルネススペシャリスト（JADPA認定）
- 住所
-
〒210-0824
神奈川県 川崎市
- 電話
-
090-2325-2325
業務中などで出られない場合には折り返しますのでメッセージを残してください。
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 不定休
- 【固定電話番号】
- ◆ 044-287-4255
- 【料金】
-
◆「個人様へのキャリアコンサルティング」
個人面談 10,000円／1時間
◆「企業内キャリア面談／セルフ・キャリアドック」
社員を対象とした面談／フィードバック契約 100,000円／月
◆「組織開発」
社員を対象とした面談／フィードバック／組織開発アドバイス等をおりまぜた契約 150,000円／月
◆「従業員スキルアップ各種研修」
人材育成研修・セミナー 50,000円／2時間程度（時間、内容、対象者等によりご相談しつつ決定）
◆「対キャリアコンサルタント支援」 要ご相談
◆「事業経営支援」 要ご相談
◆「アンガーマネジメント講座」 要ご相談
※表示料金は参考であり、参考料金をもとに規模・従業員数等を加味してご相談により決定いたします。
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