プロフィール

長年、経済産業省に勤めた経験から企業の諸問題や補助金などに熟知。キャリアコンサルタントの国家資格をもち、働く人の話を丁寧に聞き取りながら「人材」を「人財」へと育て、よりよい組織をつくるサポートに強み。

経歴

経済産業省で中小企業、通商・貿易、製造産業などの政策・行政に携わったことにより、産業界に関する多くの知識を得る。英国留学も経験。

平成26年（2014）、経済産業省を辞職後、経営コンサルタントとして「株式会社マルション・アンサンブル」を起業。

平成29年（2017）、国家資格キャリアコンサルタントを取得し、経営および人材育成の両輪のコンサルタントとして現在に至る。

