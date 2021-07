プロフィール

実績

〈主な出展イベント〉

2005年:アート&ブレイン/「エレガント&ワイルド展」・デザインフェスタVol.22

2007年:北鎌倉GALLERY NEST/個展「ひろりんの帽子屋修行」

2008年:Gallery FIRST LIGHT/「季節のしたく」/(+2009出展)

2009年:ギャラリー亀福/個展「出会いは帽子から」

個展のためのPV「How to make HIRORIN's HAT」共同制作

2010年:Bunkamura Winter craft Collection (+2012・2013年出展)

2011年:Gallery FIRST LIGHT/「季節をかたる」

2012年:根室.海老原の家「つる東のくにから」~北鎌倉.帽子小屋「つる旅立ち」3人展

2013年:西武渋谷サンイデー/期間限定ショップ

2014年:名古屋三越/期間限定ショップ(+2015出展)

2015年:北鎌倉蔵屋/個展「真夏のTea Party」

2016年:Gallery FIRST LIGHT/「帽子と織物展」(+2017出展)

2017年:横浜高島屋/「糸へんフェア」

2018年:葡萄屋ギャラリー/「帽子と織物展」(+2020年出展)

2019年:横浜高島屋/「湘南クラフト作家展」

2020年:gallery minne/「季節の装い展」(+2021年出展)

2021年:Makers market Kamakura