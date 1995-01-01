あなたの好きを幸せに変えるネイルと香りのスペシャリスト
渡辺幸子（わたなべさちこ） ／ フレグランスネイルアーティスト
株式会社美肌ネイル
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- 045-263-9594
プロフィール
フレグランスネイルアーティスト ／ 渡辺幸子プロの一番の強み
薔薇と香るネイルを通して、女性の豊かなライフスタイルを実現
爪に優しく指先から香る画期的なネイル用製品の開発・製造・特許取得に成功。ネイル・香水サロン運営の傍ら、ブルガリアンローズの普及とブルガリアの文化推進事業、福祉施設を定期訪問する社会貢献事業にも尽力。
経歴
1984年：玉川学園女子短期大学卒業
全日本空輸株式会社入社、客室乗務員として従事
1995年：全日本空輸株式会社退社
2001年：ネイルスクールにてディプロマ取得
主婦層をターゲットにした地元密着型ネイルサロン「ネイルレイ」を自宅にて開設すると同時に、ネイル講師としてカルチャーセンターでレッスンを行う
2003年～2005年：サロンワークの傍ら東京都目黒区のサロンで新たな技術を磨く
2004年：
ニューヨークで開催されたコンベンションを視察。ジェルネイルが今後の日本のネイル業界の主流になると確信し、当時日本で唯一ジェルネイルを導入していた企業にて資格取得
2011年～：ネイル業界の課題解決を目的に製品開発に着手
2015年7月：横浜元町へサロンを移転
2017年3月：株式会社美肌ネイル設立
2017年5月：特許取得（特許第5936018号 ネイル装飾用組成物）
2017年6月：ブルガリア大使公邸にてブルガリアンローズを使用した「美肌ネイル」製品を発表
一般社団法人ブルガリアンローズ文化協会が定めた「ローズの日」に合わせて毎年開催される「ローズの日の集い」を特集した健康産業新聞に掲載
2017年8月：「美肌ネイル」製品発売
2017年10月：東京工科大学による科学的な実証研究にてヒトへの有用性が判明
2018年1月：横浜女性ネットワーク会議&ウーマンビジネスフェスタに登壇し「美肌ネイル」製品を発表
2018年4月：世界の女性起業家が集まるFCEMに参加するため渡米
2018年5月：
本国ブルガリアからブルガリア友好親善大使の2017年度ローズクイーンが来日、ブルガリアンローズの普及活動に帯同。ブルガリア大使公邸にて「美肌ネイル」製品のヒト有用性について検証結果を発表
2019年2月：NHK「旬感☆ゴトーチ」内のコーナーで「香る大人のネイル」として放映
2019年5月：2018年度ローズクイーン来日、横浜高島屋で開催された絵画展のサポート
2019年8月：香水販売とオリジナル香水創り講習会を行う香水サロン「Maison de Rei」開設
DATA
- 氏名
- 渡辺幸子（わたなべさちこ）
- 会社名
- 株式会社美肌ネイル
- 事業内容
-
■ ネイルサロン「ネイルレイ」運営
■ 香水サロン「Maison de Rei」運営
■ ブルガリアンローズを使用した美肌ネイル製品の開発・製造・販売
■ ブルガリアンローズの普及とブルガリアの文化の推進事業
■ 老人福祉施設・障害者施設を定期訪問し施術を行う社会貢献事業
- 特徴
- カルジェルテクニシャン、フレグランスデザイナーなど各種専門資格を持つオーナーと共同運営者の2人体制にて、横浜元町で地域特化型の少人数制プライベートサロンを運営しています。ネイルサロンではブルガリアンローズを配合した、爪に優しく指先から香る画期的なネイル用製品「美肌ネイル」を使った施術を提供、香水サロンでは香水販売と香水創り講習会を開催。サロンワークとともに、「美肌ネイル」製品の開発・製造・販売、ブルガリアンローズの普及とブルガリアの文化推進事業、福祉施設を定期訪問する社会貢献事業にも力を入れております。
- 職種
- フレグランスネイルアーティスト
- 資格
-
◆ 一般社団法人香楽メソッド普及協会フレグランスデザイナー
◆ カルジェルテクニシャン
- 住所
-
〒231-0861
神奈川県 横浜市中区元町3-145-3 グランメール元町201
- 電話
-
045-263-9594
- 受付時間
- 10:00〜18:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.bihadanail.com/
- ホームページURL
- https://bihadanail.yokohama/
- 料金
-
◆ 美肌ネイル製品「美肌ネイルエッセンス」10,000円（税抜）
◆ ネイルレイ「香り入りジェルネイル・ワンカラーカラーリング」8,000円（税抜）
◆ Maison de Rei「オリジナル香水創り講座」10,000円（税抜）
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株式会社美肌ネイル
担当渡辺幸子（わたなべさちこ）