プロフィール

経歴

1984年：玉川学園女子短期大学卒業

全日本空輸株式会社入社、客室乗務員として従事

1995年：全日本空輸株式会社退社

2001年：ネイルスクールにてディプロマ取得

主婦層をターゲットにした地元密着型ネイルサロン「ネイルレイ」を自宅にて開設すると同時に、ネイル講師としてカルチャーセンターでレッスンを行う

2003年～2005年：サロンワークの傍ら東京都目黒区のサロンで新たな技術を磨く

2004年：

ニューヨークで開催されたコンベンションを視察。ジェルネイルが今後の日本のネイル業界の主流になると確信し、当時日本で唯一ジェルネイルを導入していた企業にて資格取得

2011年～：ネイル業界の課題解決を目的に製品開発に着手

2015年7月：横浜元町へサロンを移転

2017年3月：株式会社美肌ネイル設立

2017年5月：特許取得（特許第5936018号 ネイル装飾用組成物）

2017年6月：ブルガリア大使公邸にてブルガリアンローズを使用した「美肌ネイル」製品を発表

一般社団法人ブルガリアンローズ文化協会が定めた「ローズの日」に合わせて毎年開催される「ローズの日の集い」を特集した健康産業新聞に掲載

2017年8月：「美肌ネイル」製品発売

2017年10月：東京工科大学による科学的な実証研究にてヒトへの有用性が判明

2018年1月：横浜女性ネットワーク会議&ウーマンビジネスフェスタに登壇し「美肌ネイル」製品を発表

2018年4月：世界の女性起業家が集まるFCEMに参加するため渡米

2018年5月：

本国ブルガリアからブルガリア友好親善大使の2017年度ローズクイーンが来日、ブルガリアンローズの普及活動に帯同。ブルガリア大使公邸にて「美肌ネイル」製品のヒト有用性について検証結果を発表

2019年2月：NHK「旬感☆ゴトーチ」内のコーナーで「香る大人のネイル」として放映

2019年5月：2018年度ローズクイーン来日、横浜高島屋で開催された絵画展のサポート

2019年8月：香水販売とオリジナル香水創り講習会を行う香水サロン「Maison de Rei」開設

