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行政書士相澤和久事務所

相澤和久プロは朝日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ神奈川の登録専門家です

相続や不動産売買、資産管理の豊富な知見をフル活用

不動産売買やファイナンシャルプランナーの豊富な知見を活用し、資産管理と遺言書作成などの相続対策から、遺言執行、不動産の売買までトータルにサポート。ライフサイクルに合わせた人生設計を後押しします

マイベストプロ・インタビュー

資産と相続からライフプランを考え、自分らしい人生を歩む道しるべに

資産と相続から自分らしい未来への歩みをサポートする行政書士

マイベストプロ神奈川による取材記事

資格

ファイナンシャル・プランナー（CFP認定者）
行政書士（登録番号：第14091958号）
宅地建物取引士

事業者情報

氏名
相澤和久（あいざわかずひさ）
職種
行政書士
行政書士
会社名
行政書士相澤和久事務所
事業内容
資産管理と相続対策
遺言書作成サポート
不動産相続売却コンサルティング
相続手続きワンストップサービス
住所
〒231-0833
神奈川県横浜市中区
地図を見る
営業時間
10:00～17:00
ホームページ
https://office-aizawa.com/

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