相続や不動産売買、資産管理の豊富な知見をフル活用
不動産売買やファイナンシャルプランナーの豊富な知見を活用し、資産管理と遺言書作成などの相続対策から、遺言執行、不動産の売買までトータルにサポート。ライフサイクルに合わせた人生設計を後押しします
マイベストプロ・インタビュー
資産と相続からライフプランを考え、自分らしい人生を歩む道しるべに
資産と相続から自分らしい未来への歩みをサポートする行政書士
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
ファイナンシャル・プランナー（CFP認定者）
行政書士（登録番号：第14091958号）
宅地建物取引士
事業者情報
- 氏名
- 相澤和久（あいざわかずひさ）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 会社名
- 行政書士相澤和久事務所
- 事業内容
- 資産管理と相続対策
遺言書作成サポート
不動産相続売却コンサルティング
相続手続きワンストップサービス
- 住所
-
〒231-0833
神奈川県横浜市中区
- 営業時間
- 10:00～17:00
- ホームページ
- https://office-aizawa.com/
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