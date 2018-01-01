電気料金見直しのプロ
石室屋光昭（いしむろやみつあき） ／ 電気料金・ネットワーク整備アドバイザー
有限会社美光社
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プロフィール
電気料金・ネットワーク整備アドバイザー ／ 石室屋光昭プロの一番の強み
バイオマス発電の新電力で法人、個人の電気料金削減
二酸化炭素の排出を抑制したバイオマス発電による新電力の仕組みに精通。法人、個人を問わず現状の電気料金から新電力による削減効果をシミュレーションし、「最適解」を提案。
経歴
1961年鹿児島市生まれ。高校中退後、大阪の自動車製造工場や鹿児島のコピー会社を経て、1992年に独立。ポスター・看板製作やネットワーク環境整備などを手がける。2018年3月に通信制高校を2年半で卒業、2020年4月から電気料金削減のアドバイスも行う。
実績
〈主な取引先〉
鹿児島県庁、鹿児島市役所、鹿児島国道事務所、県内一般企業多数
DATA
- 氏名
- 石室屋光昭（いしむろやみつあき）
- 会社名
- 有限会社美光社
- 事業内容
-
■ポスター出力、看板製作、各種図面のデータ化
■レーザー彫刻加工
■パソコンを含むネットワーク環境整備
■電気料金削減のアドバイス
- 資格
-
屋外広告業者
特例屋外広告業者
一級技能士 広告美術仕上げ
屋外広告物点検技能講習修了
高所作業車運転技能講習修了
- 住所
-
〒890-0081
鹿児島県 鹿児島市唐湊1丁目13番10号 メゾン唐湊第一ビル101号
- 電話
-
099-251-9955
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 9:00～18：00
- 定休日
- 原則、土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- http://www.bikohsya.co.jp
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