食農事業をトータルサポートする地方創生のプロ
大串正明（おおくしまさあき） ／ 食農ビジネスコンサルタント
ベジフルあいら
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プロフィール
食農ビジネスコンサルタント ／ 大串正明プロの一番の強み
地域のつながり重視 「地に足ついた」企画・流通が強み
国家戦略検定「食の6次産業化プロデューサー」の認定で得た知識と思考に加え、生産・小売業・卸売市場の実体験を生かしたコンサルティングを実行。農家や販売業者とのつながりも深く、現実的な地方創生を得意とする
経歴
昭和63年～平成8年：某大手電機メーカーに勤務
平成9年～平成14年：米穀販売業(自営業)
平成14年～平成30年：青果地方卸売市場に勤務
平成30年：青果流通業を自営で開始
令和元年：「食の6次産業化プロデューサー」レベル3 認定
DATA
- 氏名
- 大串正明（おおくしまさあき）
- 事務所名
- ベジフルあいら
- 事業内容
-
■農産物及び加工品の企画・立案・販売（直販・通販仲介）
■インターネット、SNSなどを利用した情報発信及びイベントの企画・実施
■コンサルティング（営業、経営など）
- 職種
- 食農ビジネスコンサルタント
- 住所
-
〒899-5241
鹿児島県 姶良市加治木町木田719-2
- 受付時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.a-pranet.com
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担当大串正明（おおくしまさあき）