プロフィール

国家戦略検定「食の6次産業化プロデューサー」の認定で得た知識と思考に加え、生産・小売業・卸売市場の実体験を生かしたコンサルティングを実行。農家や販売業者とのつながりも深く、現実的な地方創生を得意とする

経歴

昭和63年～平成8年：某大手電機メーカーに勤務

平成9年～平成14年：米穀販売業(自営業)

平成14年～平成30年：青果地方卸売市場に勤務

平成30年：青果流通業を自営で開始

令和元年：「食の6次産業化プロデューサー」レベル3 認定

