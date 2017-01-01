整理収納で「働きやすい、暮らしやすい」をつくるプロ
結・Heart
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プロフィール
整理収納・片付け・生前整理 ／ 鈴木やすこプロの一番の強み
「誰でもできる」仕組みで職場の環境改善、家でのゆとりをお届け
整理収納・生前整理で、物だけでなく思考を整理し、幸せな時間と空間をお届け。整理で時間を生み出し「人生が変わる」仕組みづくりをサポート。スキルを学び、その場で実践して行動につながる講座が好評。
経歴
岩手県盛岡市出身
大学卒業後、岩手県沿岸の自治体で9年間公務員として勤務
住民記録全般や議会運営事務を担当
入庁3年目に東日本大震災を経験
直後から震災復興部署に所属
2017年 退職
整理収納アドバイザー・生前整理アドバイザーの資格取得
2018年 結・Heartを設立。
≪所属団体≫特定非営利活動法人 ハウスキーピング協会
一般社団法人 生前整理普及協会
一般社団法人 エンディングノートプランナー養成協会
実績
花巻信用金庫宮守支店 宮守信栄会、株式会社マ・シェリ、有限会社オーパーツ、株式会社NextCommons、遠野市倫理法人会、いわて生協ほか
DATA
- 氏名
- 鈴木やすこ（すずきやすこ）
- 屋号
- 結・Heart
- 事業内容
-
● 講演・セミナー
【企業・団体の研修向け】1時間30分程度 50,000円～
【整理収納・生前整理・エンディングノート・片づけ】1時間～ 30,000円～
● 整理収納レッスン（訪問）
● 整理収納レッスン（オンライン）
- 専門分野
- 整理収納・生前整理・片づけに関するセミナー、講演、コンサルティング、執筆
- 特徴
- 「思考の整理」で物の整理がサクサク進み、最短で理想の空間と時間を、さらにそのためのスキルを手に入れるメソッドです。スッキリをキープでき、時間を生み出す仕組み化レッスン、時間をうまく使えるようになる思考の整理レッスンが特徴です。
- 職種
- 整理収納アドバイザー・生前整理アドバイザー
- 資格
-
整理収納アドバイザー1級
企業内整理収納マネージャー
生前整理アドバイザー1級
生前整理アドバイザー認定指導員（1級スクラップブッキング・2級）
生前整理認定作業士
エンディングノートプランナー（エンディングノートプランナー養成協会）
ファイリング・デザイナー1級（日本経営協会）
2級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
- 住所
- 岩手県 遠野市
- 営業時間
- 平日 9：30～17：00
- 定休日
- 土・日・祝・不定休
- ホームページ
- https://yui-heart.com/
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担当鈴木やすこ（すずきやすこ）