プロフィール

実績

【主な業務実績】

■経産省・環境省の補助金利用事業

各種施設へ化石燃料の削減を提案。再生可能エネルギーを推進し、低炭素社会に貢献する事業を展開。



■岩手県紫波町「ラ・フランス温泉館」…再生可能エネルギーへの変更サポート（太陽熱給湯、太陽光発電、排熱ヒートポンプ、チップボイラー）



■障害者施設・老人施設…太陽熱給湯設備、自家消費型太陽光発電設備導入



■岩手県八幡平市…地中熱利用のための水流・水向調査・試験



■岩手県水産部…アワビ養殖のための海水利用のヒートポンプ試験



■林野庁…倒木・流木利用調査事業



■林野庁…木質調査事業（北海道厚沢部町、同鶴居村）



■JR東日本総合サービス…ソーラー外灯設置工事



■岩手県陸前高田市観光協会…電動バイクと太陽光を利用した充電施設の導入事業



■秋田県鹿角森林組合…オーストリア製移動式チッパー納入サポート



■メガソーラー設置コンサル（50kWh低圧発電所工事）



■風力発電工事（20kWh）



■エネリンク代理店業務…新電力切り替え

