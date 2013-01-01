光熱費の削減をサポートする省エネのプロ
株式会社STEP
プロフィール
コンサルタント ／ 渡辺昇プロの一番の強み
さまざまなシステムの中から効果的な方法を提案
太陽熱給湯、太陽光発電、新電力、V2Hなど、さまざまな省エネルギーに精通。光熱費の削減や防災拠点づくりを支援しています。綿密なシミュレーションのもと、投資対効果を含めたプランを提案しています。
経歴
1956年、岩手県釜石市生まれ。
東北学院大学経済学部卒業。大手ハウスメーカー、RC造外断熱メーカー、海外輸入技術商社、環境デザイン会社を経て、2013年に地元の岩手県で創業。
【役職】
一般社団法人・持続可能な地域社会づくりイノベーション研究所 代表理事
一般社団法人・もりおか架け橋の会 高齢者寄り添いネットワーク 常務理事
実績
【主な業務実績】
■経産省・環境省の補助金利用事業
各種施設へ化石燃料の削減を提案。再生可能エネルギーを推進し、低炭素社会に貢献する事業を展開。
■岩手県紫波町「ラ・フランス温泉館」…再生可能エネルギーへの変更サポート（太陽熱給湯、太陽光発電、排熱ヒートポンプ、チップボイラー）
■障害者施設・老人施設…太陽熱給湯設備、自家消費型太陽光発電設備導入
■岩手県八幡平市…地中熱利用のための水流・水向調査・試験
■岩手県水産部…アワビ養殖のための海水利用のヒートポンプ試験
■林野庁…倒木・流木利用調査事業
■林野庁…木質調査事業（北海道厚沢部町、同鶴居村）
■JR東日本総合サービス…ソーラー外灯設置工事
■岩手県陸前高田市観光協会…電動バイクと太陽光を利用した充電施設の導入事業
■秋田県鹿角森林組合…オーストリア製移動式チッパー納入サポート
■メガソーラー設置コンサル（50kWh低圧発電所工事）
■風力発電工事（20kWh）
■エネリンク代理店業務…新電力切り替え
DATA
- 氏名
- 渡辺昇（わたなべのぼる）
- 会社名
- 株式会社STEP
- 事業内容
-
■再生可能エネルギーの導入コンサルティング
■動く蓄電池とV2H導入コンサルティング
■新電力の切り替えコンサルティング
■電気・空調・給湯設備の設計、施工
■中古電気自動車（動く蓄電池）とV2H利用のリース展開
■輸入商社
- 専門分野
-
■太陽熱給湯システム
■太陽光発電システム
■地中熱ヒートポンプ
■木質バイオマス
■V2H
■新電力
■電動車
- 特徴
-
【さまざまな省エネに精通】
太陽熱給湯、太陽光発電、地中熱ヒートポンプ、木質バイオマス、新電力などを利用して、光熱費削減、CO2排出削減、防災対策、BCP対応の提案をしています。エネルギーシミュレーションから設計、工事、補助金申請までワンストップで対応しています。
【岩手県内を中心に東北、関東、北海道などで実績】
老人ホーム、障害者福祉施設、温浴施設などで省エネ化のお手伝いをしてきました。官公庁や自治体の事業でも実績があります。省エネルギー関連の企業・団体にネットワークがあり、コーディネートも可能です。
【一般家庭向けの事業にも注力】
電気自動車を動く蓄電池として利用するV2H（ビークル・トゥ・ホーム）にも取り組んでいます。マイカーのガソリン代の節約や停電対策のためにも、卒FITのお客さまにはV2H利用をお勧めしています。
- 職種
- 省エネルギーのコンサルタント
- 資格
-
AFP
福祉住環境コーディネーター
シックハウス診断士補2級
環境社会検定試験（eco検定）
太陽光発電アドバイザー
エンジニアのための環境エキスパート検定試験
- 住所
-
〒020-0122
岩手県 盛岡市みたけ3丁目2-31 セレクトみたけ3F
- 電話
-
019-613-2233
- 営業時間
- 9：00〜18：00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://www.step-go.co.jp/
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担当渡辺昇（わたなべのぼる）