こだわりの漁業と釣り船で三陸の魅力を発信するプロ
株式会社 隆勝丸
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プロフィール
ホタテ・ホヤ養殖、釣り船 ／ 平子昌彦プロの一番の強み
三陸の漁場特性を生かした養殖を進化させるサラリーマン出身漁師
隆勝丸のホタテは、荒々しい外洋と静かな内湾が混ざり合ったこだわりの漁場で稚貝から育ちます。漁師直送で配達されるため、鮮度抜群で歯ごたえと、甘みがたまりません。プロの漁師が案内する釣り船も好評です。
経歴
岩手県盛岡市出身、高校卒業後、地元の製造業で6年間勤務
漁師になるため妻の実家・宮古市へ移住
2006年 25歳の時、本格的にホタテ養殖業始める
2011年 東日本大震災 義父を津波で失う
2018年 株式会社隆勝丸 法人化
現在、株式会社隆勝丸 代表取締役
≪所属団体≫ 宮古市漁業協同組合、岩手県遊漁船業協会
DATA
- 氏名
- 平子昌彦（たいこまさひこ）
- 会社名
- 株式会社 隆勝丸
- 事業内容
-
ホタテやホヤの養殖の他、アワビ、ウニ、カキなどを販売。
釣り船などのマリンレジャー。
三陸の海で育った食を包括した総合的な事業「シーフードビジネス」を展開。
- 専門分野
-
新鮮なホタテを日本全国にお届けします！
＜商品＞会員登録で割引価格、漁師直送 送料無料。
ホタテ活貝 サイズは、特々大・特大・大・中のいずれか。
＊ホタテのサイズ目安
特々大：14cm～14.9cm 特大：13cm～13.9cm 大：12cm～12.9cm 中11cm〜11.9cm
＜釣り船＞隆勝丸 日出島漁港 2名様以上から出船
3日前までに要予約
- 特徴
-
岩手県宮古市の「海」の魅力を発信、水産で地域を盛り上げています。
ホタテ・ホヤの養殖や釣り船など様々な事業を通して、全国の皆様に「おいしい」
「楽しい」を提供します。
- 職種
- 漁業
- 住所
-
〒027-0096
岩手県 宮古市崎鍬ヶ崎15-5-1
駐車場 有り（4台）
- 電話
-
0193-65-7910
- 営業時間
- 8:00～16:00
- 定休日
- 土・日・祝
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株式会社 隆勝丸
担当平子昌彦（たいこまさひこ）