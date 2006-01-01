プロフィール

隆勝丸のホタテは、荒々しい外洋と静かな内湾が混ざり合ったこだわりの漁場で稚貝から育ちます。漁師直送で配達されるため、鮮度抜群で歯ごたえと、甘みがたまりません。プロの漁師が案内する釣り船も好評です。

経歴

岩手県盛岡市出身、高校卒業後、地元の製造業で6年間勤務

漁師になるため妻の実家・宮古市へ移住

2006年 25歳の時、本格的にホタテ養殖業始める

2011年 東日本大震災 義父を津波で失う

2018年 株式会社隆勝丸 法人化

現在、株式会社隆勝丸 代表取締役



≪所属団体≫ 宮古市漁業協同組合、岩手県遊漁船業協会

