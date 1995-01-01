いざという時に頼れる人がいない高齢者の安心生活設計のプロ
一般社団法人もりおか架け橋の会
プロフィール
高齢者生活支援事業 ／ 横沢善夫プロの一番の強み
いざという時に頼れる人がいない高齢者を生涯サポートします。
居宅介護支援事業と有料の高齢者寄り添い支援事業を行っています。当会が家族に代わって身元保証や生活支援、葬送・死後事務支援などを行い、身寄りのない人や家族が遠方に住んでいる人を生涯フルサポートします。
経歴
1974年3月 明治大学商学部産業経営学科卒
1995年7月 消費者信用生協 専務理事就任
2007年4月 東京都生活再生事業団体 専務理事就任
2014年8月 消費者信用生協 理事長就任
2019年1月 株式会社サザンクロス 専務取締役就任
2020年5月 一般社団法人もりおか架け橋の会 代表理事就任
DATA
- 氏名
- 横沢善夫（よこさわよしお）
- 会社名
- 一般社団法人もりおか架け橋の会
- 事業内容
- 高齢者、障害者、生活保護受給者の生活支援に関する業務
- 専門分野
- 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
- 特徴
- 当会は、「高齢者寄り添い支援事業」(有料サービス)と、介護が必要となった場合に介護保険プランを作成する「居宅介護支援事業」の2つの両輪による事業を行っています。寄り添い支援事業は、身寄りのない高齢者や、家族が遠方に住んでいたり、いざという時に頼れる人がいない高齢者を対象に、家族に代わって身元保証や生活支援、葬送・死後事務支援などを行う事業です。当会が生涯にわたってフルサポートしますので、誰でも一生安心の生活が送れます。
- 職種
-
高齢者生活支援事業
居宅介護支援事業
- 住所
-
〒020-0851
岩手県 盛岡市向中野7丁目1-36 グレース向中野102号
- 電話
-
019-681-3663
- 営業時間
- 9:00-17:00
- 定休日
- 土・日・祝日
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一般社団法人もりおか架け橋の会
担当横沢善夫（よこさわよしお）