高齢者生活支援事業 ／ 横沢善夫プロの一番の強み

いざという時に頼れる人がいない高齢者を生涯サポートします。

居宅介護支援事業と有料の高齢者寄り添い支援事業を行っています。当会が家族に代わって身元保証や生活支援、葬送・死後事務支援などを行い、身寄りのない人や家族が遠方に住んでいる人を生涯フルサポートします。