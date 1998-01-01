商品の魅力を知的財産へ導く弁理士の資格を持つプロ
バクロド特許商標事務所
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プロフィール
特許、実用新案、商標、意匠 ／ 野崎俊剛プロの一番の強み
特許・商標・意匠など知的財産で経営をサポートするプロ
知的財産に関する初歩的な相談から活用方法を提案し、特許・商標・意匠など権利取得までの手続きや調査、書類作成をサポート。企業や個人事業主に寄り添い、知財を活用した経営をコンサルティングします。
経歴
岩手県盛岡市生まれ
1998年 東京理科大学理工学部機械工学科卒業
卒業後、大手自動車部品メーカー（株）ゼクセル（現：ボッシュ（株）、（株）ヴァレオジャパン）に約4年勤務。生産技術開発などに携わり、
その後、IT企業 キヤノンソフトウェア（株）（現：キヤノンITソリューションズ（株）でCAD（3DCAD）システムエンジニアとして約5年勤務。
東京の特許事務所にて約12年勤務
2018年 早稲田大学大学院経営管理研究科修了（MBA）
同年10月、出身地の盛岡市にUターンしてバクロド特許商標事務所を開設。
2019年～ 国立大学法人岩手大学研究推進機構客員教授
≪所属団体≫
日本弁理士会
岩手県発明協会
実績
2010年～2013年 日本弁理士会広報センター会誌編集部
2013年～ 日本弁理士会パテントコンテスト委員会
岩手大学インダストリアルデザイン研究室知財顧問
岩手大学、岩手県立産業技術短期大学校、八戸工業大学などで学生向けデザインパテントコンテストのセミナー講師
駿河台大学で「デジタル著作権論」非常勤講師
DATA
- 氏名
- 野崎俊剛（のざきとしたけ）
- 事務所名
- バクロド特許商標事務所
- 事業内容
-
■「物・システム・方法のアイデア」「名称・マーク」「物品のデザイン」など、知的財産（特許、商標、意匠）としての初歩的説明から活用相談まで対応。
■ お客様のご要望に応じた内容にカスタマイズした知的財産セミナー開催。
■ アイデアやデザイン、名称、マーク使用に関する知財調査。
■ 特許権、実用新案権、商標権、意匠権の取得をサポート。
- 専門分野
-
知的財産（特許、商標、意匠、ノウハウ）・発明の相談
知的財産セミナー（講師・社内教育）
知的財産調査、権利取得
知的財産戦略コンサルティング
- 特徴
- 知的財産権取得のサポートから、知財を経営に活用する方法までを幅広くコンサルティングします。初回は相談料無料。気軽に相談にお越しください。
- 職種
- 弁理士
- 資格
-
弁理士
特定侵害訴訟代理付記
- 住所
-
〒020-0024
岩手県 盛岡市菜園1-6-9 第10菱和ビル5F
近隣の有料駐車場をご利用ください。
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- 平日9:00～17:00
- 定休日
- 土・日・祝・年末年始・夏季休業
- ホームページ
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