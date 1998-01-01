プロフィール

知的財産に関する初歩的な相談から活用方法を提案し、特許・商標・意匠など権利取得までの手続きや調査、書類作成をサポート。企業や個人事業主に寄り添い、知財を活用した経営をコンサルティングします。

経歴

岩手県盛岡市生まれ

1998年 東京理科大学理工学部機械工学科卒業

卒業後、大手自動車部品メーカー（株）ゼクセル（現：ボッシュ（株）、（株）ヴァレオジャパン）に約4年勤務。生産技術開発などに携わり、

その後、IT企業 キヤノンソフトウェア（株）（現：キヤノンITソリューションズ（株）でCAD（3DCAD）システムエンジニアとして約5年勤務。

東京の特許事務所にて約12年勤務

2018年 早稲田大学大学院経営管理研究科修了（MBA）

同年10月、出身地の盛岡市にUターンしてバクロド特許商標事務所を開設。

2019年～ 国立大学法人岩手大学研究推進機構客員教授



≪所属団体≫

日本弁理士会

岩手県発明協会

