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田原浩志プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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合同会社しずくいしチャレンジド

田原浩志プロはＩＢＣ岩手放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ岩手の登録専門家です

大切に育まれたいわて生まれ品種の夏秋イチゴとクッキングトマト

雫石の気候風土を生かし、みずみずしい夏秋イチゴと加熱調理に適したクッキングトマトを栽培。就業支援事業でも豊富な実績を持ち、多様な人々の社会参加と生きがいづくりを目指した「7215club」を発足。

マイベストプロ・インタビュー

いわて生まれ品種の夏秋イチゴとクッキングトマトを全国に。地域を巻き込んでメイドイン岩手を発信

夏秋イチゴとクッキングトマトで地域をつなぐプロ

マイベストプロ岩手による取材記事

事業者情報

氏名
田原浩志（たはらひろし）
職種
農業サービス
農業サービス
会社名
合同会社しずくいしチャレンジド
事業内容
夏秋イチゴとクッキングトマト生産・販売
夏秋イチゴとクッキングトマト種苗生産・販売
入門者向け夏秋イチゴとクッキングトマト栽培コンサルティング
住所
〒020-0535
岩手県岩手郡雫石町小日谷地43-3
地図を見る
受付時間
9:00～17:00
ホームページ
https://7215club.wixsite.com/sizukuishichallenged

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夏秋イチゴとクッキングトマトで地域をつなぐプロ

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