食品品質管理業務およびHACCP等各種認証取得サポートのプロ
高澤秀行（たかさわひでゆき） ／ 食品品質管理業務の総合コンサルタント
株式会社高澤品質管理研究所
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プロフィール
食品品質管理業務の総合コンサルタント ／ 高澤秀行プロの一番の強み
エキスパートが食品の品質管理業務を総合的に支援
食品の衛生管理、クレーム管理、各種認証取得、検査検証、表示管理、研修事業を含む人材育成などにおいて多くの実績があり、品質管理業務の総合的支援に強みを発揮している。
経歴
2003年11月 生活協同組合事業連合 安全推進室次長 退職後、高澤品質管理研究所設立
2004年1月～ 社）日本食品衛生協会 HACCP 普及推進アドバイザー（～2009年3月）
2005年6月～ NPO 法人北陸HACCPシステム研究会 理事就任
2005年10月～ 国立大学法人千葉大学大学院 非常勤講師就任（～2016年3月）
2008年7月 株式会社高澤品質管理研究所 代表取締役就任 （法人化）
2010年4月～ 農林水産省事業HACCP普及推進アドバイザー就任（～2019年3月）
2014年5月～ 公益社団法人日本食品衛生協会 技術参与就任 （〜現在）
2014年4月 大日本水産会指定認定コンサルタント企業就任
2015年4月 滋賀県 HACCP 普及指導チーム就任
2016年4月 大津市 HACCP 導入専門チーム就任 （〜2018年）
2017年4月～ 立命館大学 客員研究員就任
2017年5月～ 公益社団法人日本食品衛生協会 HACCP指導者研修委員（～2019年3月）
2017年6月 厚生労働省那覇市HACCP導入実証事業 専門委員就任 （〜2022年）
2018年1月 VPcamp;家畜衛生・公衆衛生獣医師インターンシップ講師
2018年5月 厚生労働省沖縄型産業中核人材育成事業 実行委員
2018年7月 沖縄県食品衛生協会「沖縄県産特産品製造・流通、飲食業の品質管理高度化推進人材育成事業」実行委員
2018年8月 厚生労働省 金沢市飲食業地域連携 HACCP導入実証事業専門コンサル就任
2018年11月～ 沖縄県食品衛生協会 那覇市 HACCP普及推進協議会委員（～2020 年 3 月）
2020年4 月～ 社）JFCO;日本食品認定機構 登録審査員2名
2021年3月 国際認証機関SGS-J公認のHACCP設計士研修事業を開始（全国開催中）
DATA
- 氏名
- 高澤秀行（たかさわひでゆき）
- 会社名
- 株式会社高澤品質管理研究所
- 事業内容
-
■衛生管理
食品衛生改善指導・HACCP、ISO22000、FSSC22000、JFS-B 等認証取得コンサルティング
工場監査、従業員教育・訓練、マニュアル整備、他
■食品表示、商品提案書作成
※食品表示・商品仕様書作成は、3000社10万品目を超える実績
食品の品質に関する表示・製品規格書をベースとした食品表示・商品仕様書管理
■検査検証
※自社検査室にて 微生物検査・栄養成分検査・物性検査を実施
その他、アレルギー検査・遺伝子検査・残留農薬検査・異物同定検査
※「AOAC日本」において、毎年トップクラスの成績を持つ検査技師を複数名配置
■クレーム管理
※前職で年間8000件×10年のクレームに対応した実績
初動対応サポート・対応マニュアルの策定・重大事故対応、再発防止対策の構築等
大規模リコールの対応指導、クレーム分析による攻める品質管理業務指導
■人材開発
各種研修、HACCP 設計士研修事業・従業員の衛生管理教育・HACCP チーム等への教育・食品表示知識習得教育
- 住所
-
〒923-1211
石川県 能美市旭台2-13 いしかわクリエイト・ラボ
- 電話
-
0761-51-7193
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- http://team-takasawa.com
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