プロフィール

食品の衛生管理、クレーム管理、各種認証取得、検査検証、表示管理、研修事業を含む人材育成などにおいて多くの実績があり、品質管理業務の総合的支援に強みを発揮している。

経歴

2003年11月 生活協同組合事業連合 安全推進室次長 退職後、高澤品質管理研究所設立

2004年1月～ 社）日本食品衛生協会 HACCP 普及推進アドバイザー（～2009年3月）

2005年6月～ NPO 法人北陸HACCPシステム研究会 理事就任

2005年10月～ 国立大学法人千葉大学大学院 非常勤講師就任（～2016年3月）

2008年7月 株式会社高澤品質管理研究所 代表取締役就任 （法人化）

2010年4月～ 農林水産省事業HACCP普及推進アドバイザー就任（～2019年3月）

2014年5月～ 公益社団法人日本食品衛生協会 技術参与就任 （〜現在）

2014年4月 大日本水産会指定認定コンサルタント企業就任

2015年4月 滋賀県 HACCP 普及指導チーム就任

2016年4月 大津市 HACCP 導入専門チーム就任 （〜2018年）

2017年4月～ 立命館大学 客員研究員就任

2017年5月～ 公益社団法人日本食品衛生協会 HACCP指導者研修委員（～2019年3月）

2017年6月 厚生労働省那覇市HACCP導入実証事業 専門委員就任 （〜2022年）

2018年1月 VPcamp;家畜衛生・公衆衛生獣医師インターンシップ講師

2018年5月 厚生労働省沖縄型産業中核人材育成事業 実行委員

2018年7月 沖縄県食品衛生協会「沖縄県産特産品製造・流通、飲食業の品質管理高度化推進人材育成事業」実行委員

2018年8月 厚生労働省 金沢市飲食業地域連携 HACCP導入実証事業専門コンサル就任

2018年11月～ 沖縄県食品衛生協会 那覇市 HACCP普及推進協議会委員（～2020 年 3 月）

2020年4 月～ 社）JFCO;日本食品認定機構 登録審査員2名

2021年3月 国際認証機関SGS-J公認のHACCP設計士研修事業を開始（全国開催中）

