経営者に寄り添い伴走する税務のプロ
たかなり税理士法人
- お電話での
お問い合わせ
- 076-221-4755
プロフィール
税理士 ／ 高多宏プロの一番の強み
企業のかかりつけ医として、未来を見据えた事業展開に安心を提供
「freee認定アドバイザー」として、会計ソフトの活用を支援・推奨。申告作業の手間を減らし、その分多くの時間を、会計ソフトからはじき出された数字を基に、今後どう事業を育てていくかの対話や助言に使う。
DATA
- 氏名
- 高多宏（たかたひろし）
- 会社名
- たかなり税理士法人
- 事業内容
-
税務相談
税務申告
開業支援
- 職種
- 税理士
- 資格
-
税理士
公認会計士
- 住所
-
〒920-0918
石川県 金沢市尾山町9-10 SAIDAビル3F
- 電話
-
076-221-4755
- 営業時間
- 9：00〜17：30
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://takanaritax.com/
高多宏プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
たかなり税理士法人
担当高多宏（たかたひろし）