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高多宏

経営者に寄り添い伴走する税務のプロ

高多宏（たかたひろし） ／ 税理士

たかなり税理士法人

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076-221-4755

プロフィール

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税理士 ／ 高多宏プロの一番の強み

企業のかかりつけ医として、未来を見据えた事業展開に安心を提供

「freee認定アドバイザー」として、会計ソフトの活用を支援・推奨。申告作業の手間を減らし、その分多くの時間を、会計ソフトからはじき出された数字を基に、今後どう事業を育てていくかの対話や助言に使う。

DATA

氏名
高多宏（たかたひろし）
会社名
たかなり税理士法人
事業内容
税務相談
税務申告
開業支援
職種
税理士
資格
税理士
公認会計士
住所
〒920-0918
石川県 金沢市尾山町9-10 SAIDAビル3F
電話
076-221-4755
営業時間
9：00〜17：30
定休日
土・日・祝
ホームページ
https://takanaritax.com/
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