石川の風土にあわせた建築物を得意とする設計のプロ
新田建築設計 一級建築士事務所
プロフィール
建築士 ／ 新田秀逸プロの一番の強み
熟練の手腕と地域に根ざした人脈でよりよい建築を
地域が歩んできた歴史と能登の風土を考慮に入れて快適な空間を設計。個人住宅から公共建築、商業建築まで多岐にわたる分野を手がけてきました。40年以上に渡る建築家としての経験でベストなプランを提案します。
経歴
1977年金沢工業大学工学部建築学科 卒業
1977年浅野建築設計事務所/石川県金沢市
1978年加賀住宅株式会社/石川県金沢市
1981年三昇建設株式会社金沢支店/富山県砺波市
1985年新田建築設計開設/石川県珠洲市
2005年石川県立珠洲実業高校建築学科非常勤講師
2009年～2013年 石川県立飯田高校総合学科住居コース非常勤講師
実績
1995年 石川県デザイン展/石川県建築士会会長賞/スズトウシャドウ印刷
1995年 石川建築賞/入選/スズトウシャドウ印刷
1999年 石川県デザイン展/奨励賞/今井邸
2005年 石川県デザイン展/石川県建設連合会会長賞/正司邸
2010年 いしかわエコリビング賞住宅部門/奨励賞/中斉邸
DATA
- 氏名
- 新田秀逸（にったしゅういつ）
- 屋号
- 新田建築設計 一級建築士事務所
- 事業内容
-
●建築設計
●監理
●構造設計
●建築パース制作
●インテリアプランナー
●エコ住宅アドバイザー
- 専門分野
- 建築設計
- 特徴
- 幼い頃から慣れ親しんだ珠洲市の気候や地勢を活かした快適な空間をデザイン提案。エコ住宅についてのノウハウも豊富。
- 職種
- 建築設計
- 資格
-
●一級建築士 大臣登録（第163666号）
●一級建築士事務所 石川県知事登録（第12540号）
- 住所
-
〒927-1207
石川県 珠洲市正院町小路5-12
- 電話
-
0768-82-1492
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 日曜、祝日（年末年始およびお盆期間にも休みあり）
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担当新田秀逸（にったしゅういつ）