床はがし機「めくれったー」を開発した内装仕上げ工事のプロ
有限会社金装
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プロフィール
内装工事 ／ 金田正人プロの一番の強み
石川県ブランド認定商品の床はがし機「めくれったー」を開発
従来の方法（はつりハンマー方式）で床材を剥がす作業の際に心配される粉塵や騒音、匂いを解消するためにオリジナル商品を開発。マンションや戸建て住宅、病院、学校などの部分的な床の張替え時にも安心。
経歴
・昭和21年 石川県金沢市生まれ
・昭和37年 日伸畳工業株式会社へ入社。畳販売及び畳の技術を習得。一日約400畳
の採寸を行うなど、多忙を極める。小笠原諸島返還前、通産省（当時）の検査を受け、
日本で初めて科学畳を小笠原諸島に「輸出」。天皇陛下の加賀屋（石川県/和倉温泉）
ご宿泊用に畳を納める。畳の錦ヘリ（西陣織）が宮内庁より届く。
・昭和41年 千保内装に入社。アスベストタイル及びリノリュームの技術を習得。
・昭和42年 東京丸益商店に丁稚奉公に入る。クロス工事及び付き板貼り・ハマウッドの
技術を習得。
・昭和43年 金田装飾 設立（金沢市示野町）。金剛リューム（USA）専属工事店に認定。
・昭和45年～ アームストロング全国大会にて優秀賞を獲得。砂入り目地工法を習得（北陸三県初 第1号）
・昭和63年 第二回全国床仕上げ技能検定競技大会 6位入賞。石川県インテリア事業協同組合理事に就任。
・平成3年 有限会社金装 設立。石川県知事登録取得 (般-19)16672
・平成4年～ 防炎表示登録取得（№112号）マイスターセンター石川設立 東京技能士会と交流。その後全国技能士連合会副理事に就任。
・平成10年 石川県知事表彰 №1029号
・平成14年 国土交通大臣表彰受賞 建設マスター第3121号
・平成15年 石川県知事表彰 №208号 職業訓練・技能検定表彰受賞
東・西日本床工事事業協同組合主催の全国大会にて、シンセテック（腰壁仕上
げ）最優秀賞受賞。
・平成16年 某ゼネコンにて3名の人命を救助したことにより、安全優秀賞を受賞。
・平成21年 全技連マイスター受賞 №00976号
・平成23年 東北大震災仮設住宅の支援（5月～9月）
・平成24年 平成24年度の卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰受賞
実績
「めくれったー」の使用実績
北海道地区：㈱ホームインテリア福原（日立エレベーター）
東北 地区：㈱日商機械
関東 地区：㈱日商機械・（株）タジマルーフイング床事業部
信越北陸地区：新潟内装2社・石川内装5社・福井内装3社
東海地区：㈱日商機械・春日井内装4社・岐阜内装2社・名古屋市内内装10社
関西地区：京都内装2社・大阪内装15社・㈱日商機械・日本総合住宅生活（株）
四国地区：香川内装8社
九州地区：（株）日商機械
・神奈川県病院（施術室）EP下地塩ビシート：実績あり
・愛知県刈谷市トヨタ（工場内 テープ剥がし）
・石川県立白山Hp（透析室）
・東海地区大手自動車会社＝工場のテープ剥がし
・北陸地区エレベーター籠内の床張り替え（フジテック・日本オーチス）
・北海道地区エレベーターかご内の床張り替え
・小松村田製作所エレベーター内（ゴムタイル）
・福井県越前市住宅（床暖下地）塩ビタイル
・東京都H邸コルクタイル張替え（床暖下地）
・金沢市内ユニクロ店舗内塩ビタイル張替え
・神奈川県日赤病院
・富山市内店舗床張り替え（営業中）
・愛知県春日井市春日井労災病院
・富山県某ビル（東芝エレベーター）
・富山県立大学（フジテックエレベーター＝めくれったーで無いと工事不可）
・北海道旭川病院（日立エレベーター＝めくれったーで無いと工事不可）
・富山県高岡市某ビル（日本オーチス）
今後導入予定他検討中（イプロス）全国の大手不動産・大手ゼネコン・東丸ビル・大手賃貸不動産業 他、音や粉塵が出してはいけない場所に多く使われています。
DATA
- 氏名
- 金田正人（かねだまさと）
- 会社名
- 有限会社金装
- 事業内容
-
■ 内装仕上げ業
■ 天井工事
■ 床仕上げ業
■ 壁面工事
■ 床材はがし機製造販売
■ リフォーム工事
■ メンテナンス管理
- 特徴
- 有限会社金装の「めくれったー」事業部として、商品の販売やレンタル、説明や指導なども積極的に行っています。
- 職種
- 内装仕上げ工事業
- 資格
-
◆ 建設マスター（第3121号）
◆ 職業訓練指導員免許証取得（№2224号）
◆ 1級技能検定（プラスチック）取得（№1334号）
◆ 有機溶剤作業主任者技術習得（№64号）
◆ 職長教育取得（№57-17）
◆ 内装士認定（№17-0018）
◆ 内装仕上げ工事基幹技術者認定取得（№030015号）
- 住所
-
〒920-0344
石川県 金沢市畝田東二丁目2番地
- 電話
-
076-268-6036
- 営業時間
- 8:00〜17:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- http://www.kaneso.ecnet.jp
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