プロフィール

経歴

・昭和21年 石川県金沢市生まれ

・昭和37年 日伸畳工業株式会社へ入社。畳販売及び畳の技術を習得。一日約400畳

の採寸を行うなど、多忙を極める。小笠原諸島返還前、通産省（当時）の検査を受け、

日本で初めて科学畳を小笠原諸島に「輸出」。天皇陛下の加賀屋（石川県/和倉温泉）

ご宿泊用に畳を納める。畳の錦ヘリ（西陣織）が宮内庁より届く。

・昭和41年 千保内装に入社。アスベストタイル及びリノリュームの技術を習得。

・昭和42年 東京丸益商店に丁稚奉公に入る。クロス工事及び付き板貼り・ハマウッドの

技術を習得。

・昭和43年 金田装飾 設立（金沢市示野町）。金剛リューム（USA）専属工事店に認定。

・昭和45年～ アームストロング全国大会にて優秀賞を獲得。砂入り目地工法を習得（北陸三県初 第1号）

・昭和63年 第二回全国床仕上げ技能検定競技大会 6位入賞。石川県インテリア事業協同組合理事に就任。

・平成3年 有限会社金装 設立。石川県知事登録取得 (般-19)16672

・平成4年～ 防炎表示登録取得（№112号）マイスターセンター石川設立 東京技能士会と交流。その後全国技能士連合会副理事に就任。

・平成10年 石川県知事表彰 №1029号

・平成14年 国土交通大臣表彰受賞 建設マスター第3121号

・平成15年 石川県知事表彰 №208号 職業訓練・技能検定表彰受賞

東・西日本床工事事業協同組合主催の全国大会にて、シンセテック（腰壁仕上

げ）最優秀賞受賞。

・平成16年 某ゼネコンにて3名の人命を救助したことにより、安全優秀賞を受賞。

・平成21年 全技連マイスター受賞 №00976号

・平成23年 東北大震災仮設住宅の支援（5月～9月）

・平成24年 平成24年度の卓越した技能者（現代の名工）厚生労働大臣表彰受賞

