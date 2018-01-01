各分野の専門家とチーム体制でサポートする住まいのプロ
M＆Three Arrows株式会社
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プロフィール
水野陽一プロの一番の強み
ライフスタイル全般に関わる幅広い相談に対応
住まいや生活に関わるライフスタイル全般の相談に対応しています。経験豊かな各分野のエキスパートが集結し、一人ひとりのお客さまに最適な住まいの在り方を相談しながら一緒に作り上げていきます。
経歴
大学卒業後、石川県内の住宅設備の卸販売会社へ就職。
約15年間勤め、2018年1月にM&DLC合同会社設立、現在はM＆Three Arrows株式会社。
DATA
- 氏名
- 水野陽一（みずのよういち）
- 会社名
- M＆Three Arrows株式会社
- 事業内容
-
■ 住設商品の販売・施工
■ 空調・換気システムの販売・施工
■ タイル・建材商品の販売
■ 電気・設備工事全般
■ ハウスクリーニング
■ 除菌・抗菌・消臭作業
- 住所
-
〒921-8822
石川県 野々市市
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日（随時相談可能）
- ホームページ
- https://m3arrows.info
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担当水野陽一（みずのよういち）