介護・福祉 ／ 畝和弘プロの一番の強み

高齢者、障害者が可能な限り地域で暮らし続けることを応援

在宅サービスやグループホームを軸に、高齢者や障害者の思いや願いに沿ったその人らしい介護を実践していて、地域の理解を深めるための啓発活動も積極的に行っている。