福祉を通して地域コミュニティの構築を目指すプロ
社会福祉法人 弘和会
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プロフィール
介護・福祉 ／ 畝和弘プロの一番の強み
高齢者、障害者が可能な限り地域で暮らし続けることを応援
在宅サービスやグループホームを軸に、高齢者や障害者の思いや願いに沿ったその人らしい介護を実践していて、地域の理解を深めるための啓発活動も積極的に行っている。
経歴
・石川県立輪島高等学校入学
・日米親善府県交流生日本代表として米国ニューヨーク州へ1年間留学
・明治学院大学 経済学部 商学科入学 マーケティング論専攻
・大学卒業後、衆議院議員瓦力事務所入所（政務担当秘書）
・株式会社松浦建材 代表取締役就任
・特定非営利活動法人 人材育成センター設立・理事長に就任
・有限会社畝田屋設立・代表取締役就任
・社会福祉法人弘和会設立・理事長に就任
実績
（社会への関わりや貢献等）
●NPO法人 人材育成センター理事長
●公益社団法人 羽咋青年会議所 第44代理事長
●輪島市地域密着型介護サービス事業者連絡協議会会長
●（社福）まほろば 理事（平成22年8月就任）
●輪島市地域包括支援センター運営協議会 委員
●羽咋市地域包括支援センター運営協議会 委員
●NPO法人 WAC輝き 理事（平成24年8月就任）
●公益社団法人日本認知症グループホーム協会石川県支部理事（平成25年3月就任）
●羽咋市介護保険事業者連絡協議会会長
●輪島ロータリークラブ会員
●羽咋ライオンズクラブ会員
DATA
- 氏名
- 畝和弘（うねかずひろ）
- 事務所名
- 社会福祉法人 弘和会
- 事業内容
-
（第2種社会福祉事業）
■ 障害福祉サービス事業の経営
■ 相談支援事業の経営
■ 障害児相談支援事業の経営
■ 障害児通所支援事業の経営
■ 老人デイサービス事業の経営
■ 小規模多機能型居宅介護事業の経営
■ 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
■ 老人居宅介護等事業の経営
■ 老人短期入所事業の経営
（公益を目的とする事業）
■ 居宅介護支援事業
■ 日中一時支援事業
■ 道路運送法に基づく自家用有償旅客運送（福祉有償運送）事業
■ 地域支え合い事業
■ 高齢者及び障害者のシェアハウスの運営
■ 地域支援事業
■ 介護福祉士養成奨学金貸付事業
■ 訪問看護事業
- 特徴
- 地域に根ざした福祉を実践していて、地元の高齢者の認知症の早期発見・対応にも力を入れています。居宅介護支援やグループホーム、訪問看護等をはじめ、駄菓子店の運営、農業、伝統工芸などクリエイティブな発想で福祉の可能性を追求しています。
- 職種
- 高齢者福祉、障害者福祉、訪問看護医療、公益事業、地域貢献事業
- 資格
-
◆社会福祉士主事任用資格
◆認知症ケア指導管理士
- 住所
-
〒928-0022
石川県 輪島市宅田町25字4番10
- 電話
-
0768-22-4141
- 受付時間
- 9:00〜17:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- http://www.swkouwa.com
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