働く人に寄り添い、職場環境を整えるプロ
金沢ひばり社労士事務所
プロフィール
社会保険労務士 ／ 朴遥子プロの一番の強み
柔軟な対応力で採用・育成・定着を一貫支援する
採用と育成を支援して、離職率の改善を目指す。従業員の悩み相談にも対応。卓越した「伝える力」を生かし、雇用管理コンサルタントとしても活躍。セミナー講師としての活動にも力を注いでいる。
経歴
■学歴
◇秋田県立秋田南高等学校 卒業
・3年間放送部として活動し、アナウンス技術を磨く
・秋田県大会最優秀賞（2回）
・東北大会最優秀賞（1回）
・NHK杯全国高校放送コンテスト入選（2年連続出場）
◇新潟大学人文学部情報文化課程 学士号取得
・アルバイトを3つ掛け持ち、授業料と生活費を奨学金とアルバイト代で捻出
・1単位も落とさず、8割以上が「秀・優」評価
・「人の心は自分の行動で変わる」と学ぶ
■職歴
◇アミューズメント系企業
・新卒採用業務として応募者の管理や個人面談を担当
・セミナーの司会進行、懇親会の企画と運営、HP作成
・同期110人の中で唯一の本社配属となり、奔走した
◇人材派遣会社
・電話応対、来客応対で社内外から高い評価を得る
・請求書の発行、給与計算、改善提案の提出、採用担当業務
・営業と事務が互いに尊重し合う職場環境づくりに尽力
◇集団指導塾 ・金沢大学附属中学校の生徒を対象に講師も務める
・従業員の入退社等の手続き、データ作成
・生徒を一人の人間として尊重し、心に寄り添い接した
◇社会保険労務士事務所
・各種手続き、相談対応に力を注ぐ
・求人票の作成、求人者マイページ開設・運用のサポート
・就業規則の作成、助成金申請、給与計算業務
DATA
- 氏名
- 朴遥子（ぱくのりこ）
- 事務所名
- 金沢ひばり社労士事務所
- 事業内容
-
◇社会保険・労働保険の手続代行
◇給与計算業務の代行
◇人事・労務管理のご相談
◇就業規則の作成・変更
◇助成金のご相談
◇求人票の作成・提出代行
◇独自採用サイトの作成と定着支援
◇ハラスメント防止研修
◇社員教育研修
◇各種セミナー
◇障害年金申請支援
- 職種
- 社会保険労務士
- 住所
-
〒921-8164
石川県 金沢市久安2丁目460番地 サントビル201
- 電話
-
076-227-9551
事務所に不在の場合がございます。
必ず折り返しご連絡させていただきますので、お待ちいただけますと幸いです。
※お急ぎの場合はメールにてご連絡をお願いいたします。
- 受付時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://www.kanahiba.com/
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