プロフィール

経歴

■学歴

◇秋田県立秋田南高等学校 卒業

・3年間放送部として活動し、アナウンス技術を磨く

・秋田県大会最優秀賞（2回）

・東北大会最優秀賞（1回）

・NHK杯全国高校放送コンテスト入選（2年連続出場）



◇新潟大学人文学部情報文化課程 学士号取得

・アルバイトを3つ掛け持ち、授業料と生活費を奨学金とアルバイト代で捻出

・1単位も落とさず、8割以上が「秀・優」評価

・「人の心は自分の行動で変わる」と学ぶ



■職歴

◇アミューズメント系企業

・新卒採用業務として応募者の管理や個人面談を担当

・セミナーの司会進行、懇親会の企画と運営、HP作成

・同期110人の中で唯一の本社配属となり、奔走した



◇人材派遣会社

・電話応対、来客応対で社内外から高い評価を得る

・請求書の発行、給与計算、改善提案の提出、採用担当業務

・営業と事務が互いに尊重し合う職場環境づくりに尽力



◇集団指導塾 ・金沢大学附属中学校の生徒を対象に講師も務める

・従業員の入退社等の手続き、データ作成

・生徒を一人の人間として尊重し、心に寄り添い接した



◇社会保険労務士事務所

・各種手続き、相談対応に力を注ぐ

・求人票の作成、求人者マイページ開設・運用のサポート

・就業規則の作成、助成金申請、給与計算業務

