鶏肉を知り尽くし、家庭も飲食店もサポートするプロ
株式会社フード・ワン
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- 076-237-5244
プロフィール
冷凍食品の開発・製造・販売 ／ 玉作力プロの一番の強み
長年の経験に裏付けられた、安全でおいしい鶏肉加工品の提供
鶏肉を扱う業界での約40年の経験をもとに、安全でおいしい鶏肉加工品の生産に従事。安全・安心の背景は、海外の現地工場も含め安全性を裏付ける生産、加工体制の構築と品質管理、さらに取引を通じた信頼関係。
DATA
- 氏名
- 玉作力（たまさくつとむ）
- 会社名
- 株式会社フード・ワン
- 事業内容
-
国内外の業務用冷凍食品の開発・製造・販売
国内外の畜肉原材料の販売他
- 職種
- 冷凍食品の開発・製造・販売
- 住所
-
〒920-0226
石川県 金沢市粟崎町ト23
- 電話
-
076-237-5244
- 営業時間
- 午前9時～午後5時
- 定休日
- 土日・祝日
- ホームページ
- https://foodone.co.jp/
- オンラインショッピングサイト
- https://foodone-online.net/
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株式会社フード・ワン
担当玉作力（たまさくつとむ）