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玉作力

鶏肉を知り尽くし、家庭も飲食店もサポートするプロ

玉作力（たまさくつとむ） ／ 冷凍食品の開発・製造・販売

株式会社フード・ワン

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076-237-5244

プロフィール

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冷凍食品の開発・製造・販売 ／ 玉作力プロの一番の強み

長年の経験に裏付けられた、安全でおいしい鶏肉加工品の提供

鶏肉を扱う業界での約40年の経験をもとに、安全でおいしい鶏肉加工品の生産に従事。安全・安心の背景は、海外の現地工場も含め安全性を裏付ける生産、加工体制の構築と品質管理、さらに取引を通じた信頼関係。

DATA

氏名
玉作力（たまさくつとむ）
会社名
株式会社フード・ワン
事業内容
国内外の業務用冷凍食品の開発・製造・販売
国内外の畜肉原材料の販売他
職種
冷凍食品の開発・製造・販売
住所
〒920-0226
石川県 金沢市粟崎町ト23
電話
076-237-5244
営業時間
午前9時～午後5時
定休日
土日・祝日
ホームページ
https://foodone.co.jp/
オンラインショッピングサイト
https://foodone-online.net/
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