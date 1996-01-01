レーシック、オルソケラトロジーなど近視治療のプロ
あさい眼科クリニック
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プロフィール
眼科医 ／ 浅井宏志プロの一番の強み
レーシック、オルソケラトロジーで20年以上の実績
角膜屈折矯正手術「レーシック」、角膜矯正コンタクトレンズ「オルソケラトロジー」で20年以上の治療実績があります。レーシックは累計約8000眼。保険適用から先端医療まで幅広い選択肢で近視治療を行います。
経歴
1985年 金沢大学医学部卒業
1994年 金沢大学にて医学博士を取得
1996年 南カリフォルニア大学（アメリカ）でエキシマレーザー手術を研修
1998年 金沢大学付属病院から浅ノ川総合病院眼科医長に就任
浅ノ川総合病院エキシマレーザーアイセンター設立
2000年 あさい眼科クリニック開院
2004年 金沢視力矯正レーザーセンター設立
2006年 医療法人社団礼志久会設立
2008年 金沢視力矯正相談室設立
2011年 金沢駅前コンタクトレンズ店開店
DATA
- 氏名
- 浅井宏志（あさいひろし）
- 医院名
- あさい眼科クリニック
- 診療科目
-
■近視治療：レーシック、オルソケラトロジー、眼内コンタクト（フェイキックIOL）、マイオピン点眼薬ほか ※いずれも自由診療
■一般眼科：眼鏡・コンタクトレンズの処方、白内障の日帰り手術
■専門外来：ドライアイ・まつげ・眼精疲労
- 特徴
- JR金沢駅兼六園口から徒歩で5分の立地にあるため、北陸3県はもとより東京や長野からも通院可能です。日曜日には無料相談（30分）を含め、予約で自由診療もしています。裸眼で生活できることを目指しています。
- 職種
- 眼科医
- 資格
- 医師
- 住所
-
〒920-0852
石川県 金沢市此花町3-2 ライブ1ビル1階
- 電話
-
076-263-7288
- 診療時間
-
午前＝10:00～13:30、午後＝15:00～18:30
※土曜午後は手術と外来
※日曜10:00～12:00に無料相談を実施中（要電話予約）
- 休診日
- 水・日曜、祝日
- ホームページ
- http://www.asaiganka.com/
- 自由診療 費用の目安
-
・レーシック（術前術後検査、手術料）：両眼25万3000円（税込み）
・オルソケラトロジー：片眼12万1000円～両眼19万8000円（税込み）
・マイオピン点眼薬：1本5500円（税込み）、2本目から3300円（税込み）
・眼内コンタクトレンズ（フェイキックIOL）手術：片眼33万円（税込み）から
・遠近両用レンズ：片眼22万円から（税込み）、白内障手術代は保険適用
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あさい眼科クリニック
担当浅井宏志（あさいひろし）