プロフィール

実績

イベント

・5ninten(しいのき迎賓館)

・ART OF PEOPLEⅢ 展(21世紀美術館)- MRO北陸放送 にて「絵画に人生を写して」特集放送

・ART OF PEOPLEⅡ 展(しいのき迎賓館)

・ART OF PEOPLE 展(湯涌創作の森ギャラリー)



受験(生徒の入学実績)

・富山ガラス造形研究所

・石川県立九谷焼技術研修所

・金沢美術工芸大学油画

・名古屋市立大学芸術工学部

・宝塚大学東京メディア芸術学部

・金沢県立工業高校工芸科・デザイン科

・辰巳丘高校芸術コース

・金沢学院高校芸術デザインコース



コンテスト(生徒の入賞実績)

・福井サムホール美術展 入選

・ユネスコ「わたしの町のたからもの」絵画展 ユネスコ協会賞・審査員特別賞・優秀賞

・辻口博啓夢プロジェクト 「子ども絵画コンクール2018」 入賞・オーディエンス賞

・「かなざわを描く」絵画コンクール 入賞

・住友生命こども絵画コンクール 石川県ブロック 小学生中学年・高学年の部 最優秀賞