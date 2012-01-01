プロフィール

1951年11月 現ひたちなか市に生まれる 国立茨城工業高等専門学校 機械工学科卒業 国土交通省 (旧運輸省)にて35年間自動車・鉄道関係業務に携わる 独立行政法人自動車事故対策機構 (NASVA)茨城支所長として、事故防止業務に携わる 茨城県内地場大手貨物運送業者の安全・事故防止・コンプライアンス担当顧問 2012年1月、平野紀雄行政書士事務所、及び株式会社トータルサポート・叶を設立 国家資格取得を活かした各種の行政書士業務（特に、自動車運送業の許認可、相続の手続きが得意）に従事 法人は自動車運送業のコンサルティング、Gマーク取得支援、運輸安全マネジメント研修講師等の活動を併せて行なっている

実績

【自動車運送業関連】

農業振興地域の指定解除

農地転用許可（第3条、第4条、第5条）

株式会社 設立、定款変更、目的変更、役員変更、株主総会議事録作成

協同組合 設立、総会議事録作成、清算手続き

自動車運送事業 開業相談

自動車運送事業 新規許可、相続

自動車運送事業 相続認可、譲受認可、分割認、可譲渡・譲受認可

自動車運送事業 変更認可申請（調整区域内営業所設置＝トレーラーハウス他）

変更届、役員変更届

利用運送 新規登録、変更登録

自動車運送事業 開業届、廃止届、運賃設定・変更届

法定報告書(営業報告/事故報告ほか)作成

自動車登録（新規、変更、移転、廃車）

出張封印

特殊車両通行許可

倉庫業 新規登録、変更登録

車庫証明 取得

適正化指導・監査 対応

Gマーク（貨物運送事業安全性優良事業所認定制度）取得支援

運転安全マネジメント支援

コンプライアンス支援

自動車運送事業新規許可 役員法令試験対策セミナー 主催・講師

運行管理者・整備管理者 国家試験対策セミナー 主催・講師

運輸安全マネジメント研修 主催・講師



【相続関連】

相続（争族）の相談

戸籍、住民票の収集

不動産登記簿、評価額証明書の収集・調査

相続財産の調査、財産目録の作成

相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の申請、取得

遺産分割協議書の作成

自動車の名義変更

金融機関の残高証明、解約、名義変更

遺言・公正証書遺言の作成支援

遺言執行者の受託

家族信託

