資金調達、各種許認可申請などワンストップで創業を支援
企業や店舗の創業に際し、事業計画書の作成や融資および補助金の申し込み、許認可申請など幅広く支援。その後の経営コンサル業務や事業承継のサポートも含め、ワンストップサービスで顧客に寄り添う。
マイベストプロ・インタビュー
融資や許認可の申請、経営アドバイスまで。創業の苦労も成長の喜びも分かち合うワンストップ支援
事業をワンストップでサポートする創業支援のプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
資格
行政書士
宅地建物取引士
銀行融資診断士 中級
事業者情報
- 氏名
- 梅田遼翔（うめだはるか）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 会社名
- アップ創業支援行政書士事務所
- 事業内容
- 融資サポート
補助金・助成金サポート
各種許認可申請
会社設立
財務コンサルティング
アイデアの事業化支援
- 住所
-
〒674-0074
兵庫県明石市魚住町清水241-7
- 営業時間
-
月～金曜／9：00～18：00
土日および祝日は事前相談により対応可能
※予約なしのご来所には対応できない場合がございます。
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- 定休日
- 詳細はお問い合わせください
- ホームページ
- https://upgyosei.com/
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