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梅田遼翔プロ

梅田遼翔

行政書士

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梅田遼翔

行政書士

アップ創業支援行政書士事務所

梅田遼翔プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

資金調達、各種許認可申請などワンストップで創業を支援

企業や店舗の創業に際し、事業計画書の作成や融資および補助金の申し込み、許認可申請など幅広く支援。その後の経営コンサル業務や事業承継のサポートも含め、ワンストップサービスで顧客に寄り添う。

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融資や許認可の申請、経営アドバイスまで。創業の苦労も成長の喜びも分かち合うワンストップ支援

事業をワンストップでサポートする創業支援のプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

行政書士
宅地建物取引士
銀行融資診断士 中級

事業者情報

氏名
梅田遼翔（うめだはるか）
職種
行政書士
行政書士
会社名
アップ創業支援行政書士事務所
事業内容
融資サポート
補助金・助成金サポート
各種許認可申請
会社設立
財務コンサルティング
アイデアの事業化支援
住所
〒674-0074
兵庫県明石市魚住町清水241-7
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営業時間
月～金曜／9：00～18：00
土日および祝日は事前相談により対応可能
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定休日
詳細はお問い合わせください
ホームページ
https://upgyosei.com/

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