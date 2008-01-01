正座をしない茶道点前を普及するプロ
国際茶道教室
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プロフィール
茶道講師 ／ 宇田宗風プロの一番の強み
電気ポットとテーブルを使う作法、普段着のまま楽しめる
電気ポットとテーブル、椅子を使った茶道教室。日常生活に取り入れやすく、正座が苦手な高齢者や外国人も楽しめる。点前を通じて「落ち着きと集中力」を高め、「無」の境地を体感。心身の状態が整う。
経歴
昭和18年 お酒で有名な神戸市灘五郷の一画で誕生。
昭和53年 定年後の趣味として、表千家茶道教室に入門。
平成15年 宝塚の自宅茶室を開放し、「表千家 茶の湯教室」を開設。
平成16年 お弟子さんの要望で、自宅でできる茶道「ザ・茶の湯」を工夫。
平成23年 西宮市・戎座人形芝居館に「ザ・茶の湯教室」を開設。
平成25年 戎座人形芝居館の閉館に伴い、西宮神社に稽古場を移転。
同時に仁川教室でも「ザ・茶の湯」コースを開設。
平成26年 教室名称を「ザ・茶の湯」に特化した「茶道セラピー教室」に変更。
平成27年 黄金のポットが好評で、稽古場を仁川教室に集約。
令和元年 茶道文化を地球レベルで一般化した「国際茶道教室」に変更。
実績
関西テレビ『よーいドン』の『となりの人間国宝』に出演
令和2年2月 FM宝塚に出演
令和2年2月 神戸新聞「ひと探訪」に掲載
DATA
- 氏名
- 宇田宗風（うだそうふう）
- 教室名
- 国際茶道教室
- 事業内容
- 茶道教室の運営
- 専門分野
- 茶道
- 職種
- 茶道講師
- 住所
-
〒665-0054
兵庫県 宝塚市鹿塩2丁目11-34
- 電話
-
0798-52-5675
- 営業時間
-
●稽古日：月3回（曜日、時間等は相談）
仁川教室（土～木）
●出張稽古（金）-場所・時間・費用等は相談
- 定休日
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国際茶道教室
担当宇田宗風（うだそうふう）