プロフィール

電気ポットとテーブル、椅子を使った茶道教室。日常生活に取り入れやすく、正座が苦手な高齢者や外国人も楽しめる。点前を通じて「落ち着きと集中力」を高め、「無」の境地を体感。心身の状態が整う。

電気ポットとテーブルを使う作法、普段着のまま楽しめる

経歴

昭和18年 お酒で有名な神戸市灘五郷の一画で誕生。

昭和53年 定年後の趣味として、表千家茶道教室に入門。

平成15年 宝塚の自宅茶室を開放し、「表千家 茶の湯教室」を開設。

平成16年 お弟子さんの要望で、自宅でできる茶道「ザ・茶の湯」を工夫。

平成23年 西宮市・戎座人形芝居館に「ザ・茶の湯教室」を開設。

平成25年 戎座人形芝居館の閉館に伴い、西宮神社に稽古場を移転。

同時に仁川教室でも「ザ・茶の湯」コースを開設。

平成26年 教室名称を「ザ・茶の湯」に特化した「茶道セラピー教室」に変更。

平成27年 黄金のポットが好評で、稽古場を仁川教室に集約。

令和元年 茶道文化を地球レベルで一般化した「国際茶道教室」に変更。

