ビジョンや課題を浮き彫りにした上でのDX戦略
企業の理念やパーパス（存在意義）を明確にし、将来のあるべき姿を描いた上でデジタル技術の活用をアドバイス。システム開発会社で経営に携わった経験を生かし、顧客の希望が形になるまで伴走支援します。
マイベストプロ・インタビュー
理念やパーパスを明確にし、経営者の視点から中小企業のDXをサポート
中小企業のデジタル戦略を進めるDXのプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 吉村好広（よしむらよしひろ）
- 職種
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DXコンサルタント
DXコンサルタント
- 会社名
- オフィスイーグレイション
- 事業内容
- DX支援・デジタル戦略の伴走支援
IT、AI、IoTなどの導入、デジタル化の支援
情報セキュリティマネジメント支援
中小企業共通EDI導入支援
IoT、AIを活用した新ビジネス創造支援
補助金活用支援
セミナー・講習会・研修など
- 住所
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〒670-0912
兵庫県姫路市南町63番地ミツワビル
- 営業時間
- 10:00～17:00（日曜、祝日は除く）
- ホームページ
- https://of-egretion.com/
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