地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

吉村好広プロ

吉村好広

DXコンサルタント

吉村好広プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
神戸新聞社
吉村好広プロ
専門家

Mybestpro Members

吉村好広

DXコンサルタント

オフィスイーグレイション

吉村好広プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

ビジョンや課題を浮き彫りにした上でのDX戦略

企業の理念やパーパス（存在意義）を明確にし、将来のあるべき姿を描いた上でデジタル技術の活用をアドバイス。システム開発会社で経営に携わった経験を生かし、顧客の希望が形になるまで伴走支援します。

マイベストプロ・インタビュー

理念やパーパスを明確にし、経営者の視点から中小企業のDXをサポート

中小企業のデジタル戦略を進めるDXのプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

事業者情報

氏名
吉村好広（よしむらよしひろ）
職種
DXコンサルタント
DXコンサルタント
会社名
オフィスイーグレイション
事業内容
DX支援・デジタル戦略の伴走支援
IT、AI、IoTなどの導入、デジタル化の支援
情報セキュリティマネジメント支援
中小企業共通EDI導入支援
IoT、AIを活用した新ビジネス創造支援
補助金活用支援
セミナー・講習会・研修など
住所
〒670-0912
兵庫県姫路市南町63番地ミツワビル
地図を見る
営業時間
10:00～17:00（日曜、祝日は除く）
ホームページ
https://of-egretion.com/

プロのインタビューを読む

中小企業のデジタル戦略を進めるDXのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のビジネス
  4. 兵庫のシステム開発・業務システム
  5. 吉村好広

吉村好広プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼