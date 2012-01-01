賃料評価や権利関係に強い不動産鑑定のプロ
村本不動産鑑定士事務所
プロフィール
不動産鑑定士 ／ 村本健次プロの一番の強み
賃料評価や権利関係を得意とし、丁寧な鑑定に定評あり
大手不動産鑑定機関での20年以上の経験を生かし、賃料評価や借地権など権利関係が複雑な物件評価で豊富な実績を誇ります。顧客ニーズに寄り添い、適切な不動産取引を導く丁寧な鑑定が地域で評判。
経歴
同志社大学経済学部卒業。
1991年 財団法人日本不動産研究所入所
・鑑定評価業務
更地、自建、貸家建、区分所有建物、ゴルフ場、ため池、レジャー施設、工場財団ほか
・コンサルティング業務
都市再開発事業、土地区画整理事業、共同ビル事業、新駅開業需要予測、住宅需要予測ほか
・調査・評価業務
田畑・山林価格水準調査、ホテル事業関連調査、公共用地買収評価、固定資産税評価ほか
・不動産鑑定評価書審査（内部）
2012年 村本不動産鑑定士事務所設立
実績
〈公職等>
・国土交通省土地鑑定委員会委嘱 地価公示鑑定評価員
・兵庫県知事委嘱 地価調査鑑定評価員
・大阪国税局委嘱 相続税鑑定評価員
・大阪国税局差押不動産等登録鑑定員
DATA
- 氏名
- 村本健次（むらもとけんじ）
- 事務所名
- 村本不動産鑑定士事務所
- 事業内容
-
■不動産鑑定評価
■不動産調査・分析
■不動産コンサルティング
- 専門分野
-
・賃料評価
・借地権、借家権など権利関係が複雑な不動産評価
- 特徴
- 「使える不動産鑑定評価書」をモットーに、依頼者の利益を踏まえた鑑定評価を行います。賃料評価、権利関係が複雑な物件評価をはじめ、多種多様な不動産鑑定で実績あり。兵庫・大阪を中心に、全国の物件に対応可能。
- 職種
- 不動産鑑定士
- 資格
-
・不動産鑑定士（国土交通大臣登録 第6231号）
・ASA（米国鑑定士協会）認定資産評価士（Accredited Member)
- 住所
-
〒651-1246
兵庫県 神戸市北区谷上西町27-6 クリアーレ岡崎503
- 電話
-
078-958-5790
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://mura-kan.com/
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