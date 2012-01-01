プロフィール

大手不動産鑑定機関での20年以上の経験を生かし、賃料評価や借地権など権利関係が複雑な物件評価で豊富な実績を誇ります。顧客ニーズに寄り添い、適切な不動産取引を導く丁寧な鑑定が地域で評判。

経歴

同志社大学経済学部卒業。

1991年 財団法人日本不動産研究所入所

・鑑定評価業務

更地、自建、貸家建、区分所有建物、ゴルフ場、ため池、レジャー施設、工場財団ほか

・コンサルティング業務

都市再開発事業、土地区画整理事業、共同ビル事業、新駅開業需要予測、住宅需要予測ほか

・調査・評価業務

田畑・山林価格水準調査、ホテル事業関連調査、公共用地買収評価、固定資産税評価ほか

・不動産鑑定評価書審査（内部）

2012年 村本不動産鑑定士事務所設立

