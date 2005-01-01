再生メディティックカウンセリングのプロ
石濵美佐子（いしはまみさこ） ／ 再生メディティックカウンセラー
MeditiqueVida株式会社（メディティックヴィダ）
- お電話での
お問い合わせ
- 078-936-6699
プロフィール
再生メディティックカウンセラー ／ 石濵美佐子プロの一番の強み
エビデンスにこだわった美容ケア・医療機器を提供
「医療と美容の融合」を掲げ、医学的な研究結果に基づくアプローチを取り入れたエイジングケアを追求。医療機関と提携したサービスでは、医師によるオンライン診療など取り入れ、体質の改善を目指す施術を行います。
経歴
美容部員、エステインストラクターを経て、2005年「株式会社Feliz.Dia」設立2021年「MeditiqueVida株式会社」へ改名「一般社団法人自律神経調律学協会」設立
DATA
- 氏名
- 石濵美佐子（いしはまみさこ）
- 会社名
- MeditiqueVida株式会社（メディティックヴィダ）
- 事業内容
-
■「メディティックサロン Feliz.Dia（フェリス ディア）」の運営
■セミナー・スクール事業
■化粧品の開発・エステサロン直営・製造販売、美容商材・機器の卸売・高度医療機器販売業ほか
- 職種
- 再生メディティックカウンセラー、エステサロン経営コンサルティング
- 住所
-
〒674-0068
兵庫県 明石市大久保町ゆりのき通1-2-3 オーズタウンセンタースクエア3番館102号
- 電話
-
078-936-6699
- 営業時間
- 10:30～20:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://meditique-vida.com/
石濵美佐子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
MeditiqueVida株式会社（メディティックヴィダ）
担当石濵美佐子（いしはまみさこ）