プロフィール

実績

【最近の近隣家屋調査実績一例】



H28.10イリーゼ神戸青木新築工事――株式会社ソネック

H28.10浜崎住宅建設工事(事後)――橋本建設株式会社

H28.10関西熱学(株)鳴尾第三社宅解体――神鋼興産建設株式会社

H28.9ワコーレ夙川公園ザ・テラス新築工事――今津建設株式会社

H28.9県営中村住宅建築工事――関西建設工業株式会社

H28.9K邸新築工事――積水ハウス株式会社姫路支店

H28.9神戸トヨペット明石支店建替工事――積水建設株式会社

H28.8伊丹市淀川変圧器(株)解体工事――大興建設株式会社

H28.8姫路市キンキサイン(株)建屋解体工事――株式会社ミツエ

H28.8こども未来館たかわし新築工事――中林建設株式会社

H28.7大師寺本堂建替工事――株式会社谷工務店

H28.7松原住宅耐震改修工事――春名建設株式会社

H28.7明石市本町Sビル解体工事――株式会社安永興業所

H28.7甲南大学キャンパス建築工事――株式会社大林組

H28.7(仮称)切戸南住宅建築工事――神鋼興産建設株式会社

H28.6エステムプラザ福島区吉野新築工事――株式会社明和工務店

H28.6八尾市安中保育所園舎解体工事――有限会社八東興業

H28.5U邸新築工事――積水ハウス株式会社神戸支店

H28.3新日本薬業(株)南港建物解体工事――東建テクノ株式会社

H28.2堺市東区引野町解体計画――株式会社イボキン

H28.1神戸市灘区N邸解体工事――株式会社平尾工務店

H27.11神戸日野尼崎新築工事――株式会社淺沼組

H27.11神戸市東灘区本山南町計画――株式会社大林組

H27.6扇陽寺本堂建替工事――株式会社神戸営繕

H27.2JA兵庫六甲西宮支店仮店舗新築ほか工事――株式会社明和工務店

H26.6(株)イワセエスタ倉敷センター新築工事――三井住友建設工業株式会社



【最近の竣工写真実績一例】



H28.12帝国電気本社工場整備工事――株式会社ソネック

H28.12みずほ銀行尼崎支店建替工事――清水建設株式会社

H28.12兵庫県立大学姫路工業キャンパス新本館建築工事――平綿・永岡特別共同企業体

H28.11コベルコ建機(株)大久保事業所事務所新築工事――神鋼興産建設株式会社

H28.11トップワン姫路店新築工事――富士建設工業株式会社

H28.11オリーブの庭神陵台新築工事――富士建設工業株式会社

H28.11はなみずき保育園分園新築工事――株式会社三和建設

H28.10大日丘ホーム新築工事――株式会社神戸営繕

H28.10日鉄住金物流浦安寮新築工事――阿比野建設株式会社

H28.9山陽特殊鋼第二粉末工場建設工事――株式会社神崎組

H28.8春日野会病院建替工事――株式会社ソネック

H28.8西宮北口街並み――株式会社戎眞弓建築研究所

H28.8葺合警察署耐震工事――関西建設工業株式会社

H28.7明石西部中学校給食センター新築ほか工事――関西建設工業株式会社

H28.6横山基礎工事 岡山工場建設工事――株式会社神崎組

H28.5神戸華僑幼稚園新築工事――株式会社大木工務店

H28.4京都大学国際人材総合教育棟新営その他工事――株式会社淺沼組

H28.4西宮市西田町マンション新築工事――株式会社三和建設

H28.3新日鐵広畑高浜寮増設工事――阿比野建設株式会社

H28.3第二なすみ保育所新築工事――株式会社池内工務店

H28.3上筒井小学校・筒井中学校体育館改築工事――株式会社四ツ橋組

H28.3神戸大学体育館等改修工事――株式会社海老名組

H27.8中谷機工(株)社屋増設工事――菱神テクニカ株式会社

H26.8(仮称)ワコーレ西宮市神楽町新築工事――株式会社大木工務店

H24.3山の街ゴルフガーデン改装工事――富士建設工業株式会社

H23.6北区区民センター新築工事――株式会社明和工務店

