リユース品に新たな価値を生み出すプロ
株式会社エコリング 東灘店
- お電話での
お問い合わせ
- 080-4458-5060
プロフィール
鑑定士 ／ 三ツ橋大希プロの一番の強み
ブランド品や貴金属、日用雑貨まで幅広い買取りが強み
ブランド品、貴金属だけでなく、古着、靴、使いかけの化粧品など幅広いアイテムの買取りを実施。ショッピングモール・マンション内イベントなど、仮設店舗での出張買取にも力を入れています。
経歴
1982年生まれ。
2006年株式会社エコリングへ入社。
2010年姫路一号店の店長に就任
2012年サブマネージャーへ昇格
2017年出張担当マネージャーへ昇格
現在に至る。
実績
○ひょうご産業活性化センターより「成長期待企業」に認定
※2011年4月27日／公益財団法人ひょうご産業活性化センター
○ヤフオク！ベストストアアワード2017で表彰
※2006年より12年連続で受賞 2017年は「総合3位」
※2017年は「ブランド部門 第2位」「アクセサリー、時計部門 第3位」「住まい、インテリア部門 第2位」も受賞
DATA
- 氏名
- 三ツ橋大希（みつはしだいき）
- 会社名
- 株式会社エコリング 東灘店
- 事業内容
-
■ 買取事業
■ ブランド品専門店運営販売事業
■ インターネット販売・業者間取引販売事業貴金属販売及び古物オークションへの販売事業
- 職種
- 鑑定士
- 住所
-
〒658-0011
兵庫県 神戸市東灘区森南町1-6-11 サンライフつちやビル1F
- 電話
-
080-4458-5060
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 11:00～18:30
- 定休日
- 水曜日
三ツ橋大希プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社エコリング 東灘店
担当三ツ橋大希（みつはしだいき）