株式投資の始め方を個別指導するお金のプロ
株式会社ネーチャーネット（オフィス・アクロス）
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プロフィール
ファイナンシャルプランナー ／ 中田勝也プロの一番の強み
株式投資の基礎から教えるファイナンシャルプランナー
パソコン関連のインターネット通販会社経営、株式投資の経験を元に、株のネット取引の始め方を個別指導します。また、独立系ファイナンシャルプランナーとして、ライフプランやお金に関するご相談もお受けします。
DATA
- 氏名
- 中田勝也（なかたかつや）
- 会社名
- 株式会社ネーチャーネット（オフィス・アクロス）
- 事業内容
-
ファイナンシャル・プランニング
投資・資産運用に関するセミナーの開催及びコンサルティング
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 資格
-
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
終活アドバイザー
SC相続手続カウンセラー
AFP
- 住所
-
〒660-0062
兵庫県 尼崎市浜田町2-34
- 電話
-
06-6423-8859
- 営業時間
- 平日11:00～16:30（予約の場合は時間外も対応させて頂きます）
- 定休日
- 日・祝（予約日・セミナー開催日は営業致します）
- ホームページ
- https://www.office-acrs.com
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