現場での経験を生かしデイサービスを経営するリハビリのプロ
株式会社 A LIFE
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プロフィール
作業療法士 ／ 石川雅之プロの一番の強み
食事や入浴、趣味活動等の日常生活にプロのリハビリをプラス
職員全員がそれぞれの専門分野の有資格者。食事や入浴、趣味活動など通常のサービス提供に加え、リハビリのプロによるリハビリが受けられるのが強み。日常生活もリハビリと捉え、一人一人を丁寧にケアしている。
経歴
旭川市神楽出身。旭川市内の養成校卒業後、16年間札幌市で病院、老人保健施設、訪問看護ステーションで経験を積む。特に中村記念病院では、作業療法科主任として、部門運営・人材育成、ICU病棟で超急性期リハビリの立ち上げ、学会発表・座長・講演等の経験を幅広く積む。実母は社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員、実姉は歯科衛生士・介護支援専門員の有資格者で、現在も旭川市内で活躍中。
実績
＜関連資格・研修＞
作業療法士、介護支援専門員、認知症介護実践者研修修了、認知症対応型サービス事業管理者研修修了、上級応急手当講習修了、甲種防火管理者、創業ゼミナール講習修了（札幌市商工会議所主催）
DATA
- 氏名
- 石川雅之（いしかわまさゆき）
- 会社名
- 株式会社 A LIFE
- 事業内容
- ■ デイサービス施設の運営
- 職種
- 作業療法士
- 住所
-
〒070-8005
北海道 旭川市神楽5条13丁目7番2号
- 電話
-
0166-73-5720
- 営業時間
- 月～金 9:15～16:20
- 定休日
- 土日、年末年始、GW、お盆
- ホームページ
- https://yuikagura.jimdo.com/
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担当石川雅之（いしかわまさゆき）