プロフィール

職員全員がそれぞれの専門分野の有資格者。食事や入浴、趣味活動など通常のサービス提供に加え、リハビリのプロによるリハビリが受けられるのが強み。日常生活もリハビリと捉え、一人一人を丁寧にケアしている。

旭川市神楽出身。旭川市内の養成校卒業後、16年間札幌市で病院、老人保健施設、訪問看護ステーションで経験を積む。特に中村記念病院では、作業療法科主任として、部門運営・人材育成、ICU病棟で超急性期リハビリの立ち上げ、学会発表・座長・講演等の経験を幅広く積む。実母は社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員、実姉は歯科衛生士・介護支援専門員の有資格者で、現在も旭川市内で活躍中。

実績

＜関連資格・研修＞

作業療法士、介護支援専門員、認知症介護実践者研修修了、認知症対応型サービス事業管理者研修修了、上級応急手当講習修了、甲種防火管理者、創業ゼミナール講習修了（札幌市商工会議所主催）

