独自のメソッドを伝え、住空間や暮らしを整える片づけのプロ
片づけデザイン研究所
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プロフィール
整理収納アドバイザー ／ はせがわよしみプロの一番の強み
独自の片づけメソッドを伝え、暮らしや人生をステキに変える
経験と理論による独自の片づけメソッドを用いて、オンラインも活用しながら片づけをアドバイス。部屋を整頓するだけでなく、ステキな暮らしを提案し、幸せな人生へと導くライフスタイル全般の知識を持つ。
経歴
平成 6 年 株式会社ブルーハウス 入社
平成 8 年 NTT 北海道テレマート 入社
平成 10 年 結婚 専業主婦 子育てに専念
平成 22 年 株式会社石山工務店にてコンシェルジュの職務に就く
平成 27 年 整理収納アドバイザー 1 級合格
平成 27 年 日本収納検定 3 級 合格
平成 27 年～ 片づけ空間デザイナーとしてコンサルティング活動を開始
実績
片づけカフェ 参加者150名以上
セミナー実施 100回以上
著書『枠を決めれば、モノは減らせる』（同文舘出版）
FM りべーる「Future Dream」番組パーソナリティー
メディア出演、掲載多数
DATA
- 氏名
- はせがわよしみ（はせがわよしみ）
- 屋号
- 片づけデザイン研究所
- 事業内容
-
・30分無料相談片づけサポート
・オンライン片づけサポート
・片づけデザインサポート
・おしゃれデザインサポート
・ショッピングサポート
・心の引きだし片づけセラピー
・Yoshimi時短塾
・Yoshimisyleオンラインサロン
・片づけカフェ
・お庭片づけカフェ
・片づけランチ
・モテる片づけ講座
・親子片づけ講座
・枠決め片づけセミナー
- 職種
- 片付け空間デザイナー
- 住所
-
〒070-0841
北海道 旭川市大町1条4丁目 14-315 ワンドリームピクチャーズ内
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜日
- ホームページ
- http://www.yoshimistyle.com
- @yoshimistyle
- hasegawa.yoshimi
- YouTube
- 片付け空間デザイナーよしみチャンネル
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片づけデザイン研究所
担当はせがわよしみ（はせがわよしみ）