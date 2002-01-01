外国人のビザ取得に係る行政書士のプロ
行政書士 アーバン国際法務事務所
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プロフィール
行政書士 ／ 日影恒次プロの一番の強み
入国から入国後のあらゆる問題に対応する総合アドバイザー
サラリーマンとして中国で仕事をしていた経験、友人、人脈を生かし、さらに入管業務18年以上の実績を誇る「ビザ取得・永住権取得・帰化申請のエキスパート」として、親切・丁寧にご相談・ご要望にお応えします。
経歴
深川市出身。札幌学院大学法学部法律学科卒業。卒業後、建設業界紙の記者として勤務、札幌市内の司法書士、社会保険労務士、行政書士事務所勤務。30歳の頃に中国に渡り、西安市プラスチック会社副董事長、長春市厨房設備会社総経理を歴任。2002年行政書士・マンション管理士日影事務所独立開業。小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ（小樽商科大学ビジネススクール通称OBS）修了、MBA取得。グループ企業として宅建業・旅行業の株式会社大和と外国人材紹介業・登録支援機関JAPAN POLARIS incの代表も務める。
実績
生活協同組合コープさっぽろ
メディカルツーリズム・ジャパン株式会社
その他中国・韓国企業多数
DATA
- 氏名
- 日影恒次（ひかげこうじ）
- 事務所名
- 行政書士 アーバン国際法務事務所
- 事業内容
-
■ ビザ・永住・帰化申請
■ 株式・合同・各種法人設立
■ 建設業・宅建業許可・更新・変更
■ 農地法申請
■ 中国語・韓国語・英語翻訳
- 専門分野
-
● ビザ・永住・帰化申請
● 会社法務一般
● 建設業・宅建業許可業務
- 特徴
- ビザ申請業務に関して18年以上の実績があるため、特に外国人の方の会社設立から経営管理ビザの取得までの申請件数と成功数において豊富な経験を有する事務所です。お客さまの要望に120％答える業務処理を心がけており、初回ご相談無料、英語・中国語・韓国語対応。中国語は日影さんが直接対応し、微信（Wechat）での連絡も可能です。専門は、ビザ、会社設立、建設業許可ですが、ご相談によりその他許認可業務も承っております。
- 職種
- 行政書士
- 資格
-
◆ 日本行政書士会連合会 登録番号：第02012557号
◆ 札幌入国管理局承認 入国在留資格関係 申請取次行政書士 札（行）第06-2号
◆ 宅建物取引士
◆ マンション管理士試験合格
◆ 管理業務主任者試験合格
◆ 総合・国内旅行業取扱管理者
◆ 中国語検定3級合格
◆ プランニング技能士3級合格
◆ MBAホルダー
- 住所
-
〒060-0004
北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番地 ニュー札幌ビル8階
- 電話
-
011-213-0934
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
-
9:30～17:30
※夜間・土・日・祝日については事前にご連絡いただければ対応可能です。
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 料金
- ◆ 事前に無料でお見積りした上で、業務に着手します。高額になる場合は、契約書を交わし、お互いの権利義務を確認した後の作業となります。
- 関連企業
-
◆ 外国人材のご紹介相談に対応いたします。
◆ JAPAN POLARIS 株式会社http://www.japan-polaris.jp/
◆ 宅建業・3種旅行業 株式会社大和（YAMATO）
- Skype対応
- ◆ Skype名 hikage.koji
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行政書士 アーバン国際法務事務所
担当日影恒次（ひかげこうじ）