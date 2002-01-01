プロフィール

経歴

深川市出身。札幌学院大学法学部法律学科卒業。卒業後、建設業界紙の記者として勤務、札幌市内の司法書士、社会保険労務士、行政書士事務所勤務。30歳の頃に中国に渡り、西安市プラスチック会社副董事長、長春市厨房設備会社総経理を歴任。2002年行政書士・マンション管理士日影事務所独立開業。小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ（小樽商科大学ビジネススクール通称OBS）修了、MBA取得。グループ企業として宅建業・旅行業の株式会社大和と外国人材紹介業・登録支援機関JAPAN POLARIS incの代表も務める。

