建物管理と管理組合の運営の両面から心安らぐ住環境を整える
20年以上マンション管理会社のフロント業務で培った専門的知見をもとに、高経年マンションの建物の維持管理と住民組織である管理組合の運営という両面から支え、将来にわたり心安らぐ住環境を整える
マイベストプロ・インタビュー
安全性や住み心地を損なわず住み続けるために、高経年マンションの管理不全に備える
人と建物の明日を支える高経年マンション管理のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
マンション管理士
管理業務主任者
事業者情報
- 氏名
- 宇野和博（うのかずひろ）
- 職種
-
マンション管理士
マンション管理士
- 会社名
- 宇野マンション管理士事務所
- 事業内容
- 管理組合運営支援
大規模修繕工事
長期修繕計画の見直し、作成
セミナー
マンション管理計画認定制度の事前確認
- 住所
-
〒003-0001
北海道札幌市白石区東札幌一条3丁目5-30-801
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://unomansion.com/
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