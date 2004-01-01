プロフィール

創業 84 年の確かな技術力と持続可能な林業への思いをひとつにし、カラー再生紙と国産の合板を重ねて張り合わせた「ペーパーウッド」を開発。特に地域の資源での製造に注力。インテリア小物の加工の実績も多数。

地域の広葉樹で質とデザイン性が高い合板を製造。加工にも定評有

経歴

1981年、芦別市生まれ。2004年、青山学院大学卒業。

2007年、滝澤ベニヤ株式会社入社。現在は、同社代表取締役専務。

2010年、木材とカラフルな再生紙を交互に貼り合わせたオリジナル合板を開発し、グッドデザイン賞を受賞。2018年には、はばたく中小企業・小規模事業者300社、日本ものづくり大賞 地域貢献賞を受賞。

道内に3工場があり、社員数約60名。北海道産の広葉樹をつかった単板、合板をメインに製造している。2015年よりオリジナル合板を使用したインテリア商品の企画・販売も手掛けている。

