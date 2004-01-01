国内産の合板製造を通し、合板に新たな価値を生みだすプロ
滝澤ベニヤ株式会社
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プロフィール
合板製造業 ／ 瀧澤貴弘プロの一番の強み
地域の広葉樹で質とデザイン性が高い合板を製造。加工にも定評有
創業 84 年の確かな技術力と持続可能な林業への思いをひとつにし、カラー再生紙と国産の合板を重ねて張り合わせた「ペーパーウッド」を開発。特に地域の資源での製造に注力。インテリア小物の加工の実績も多数。
経歴
1981年、芦別市生まれ。2004年、青山学院大学卒業。
2007年、滝澤ベニヤ株式会社入社。現在は、同社代表取締役専務。
2010年、木材とカラフルな再生紙を交互に貼り合わせたオリジナル合板を開発し、グッドデザイン賞を受賞。2018年には、はばたく中小企業・小規模事業者300社、日本ものづくり大賞 地域貢献賞を受賞。
道内に3工場があり、社員数約60名。北海道産の広葉樹をつかった単板、合板をメインに製造している。2015年よりオリジナル合板を使用したインテリア商品の企画・販売も手掛けている。
実績
＜space＞
・須賀川市民交流センター 2020年／材料：シナ積層合板
・札幌オリンピックミュージアム 2020年/材料 特注ペーパーウッド
・もりもと千歳本店 2019年/材料 特注ペーパーウッド ecoシラ合板
・ゆいの森あらかわ 2017年/材料 シナ積層合板
・東川小学校 2014年/材料 特注ペーパーウッド ecoシラ合板
・公津の杜（成田市）2013年／材料：ecoシラ合板
・渋谷ヒカリエ 2012年／材料：ペーパーウッドシリーズ Ⅰ- R
・沼田小学校 2012年／材料：ecoシラ合板
・山鹿小学校 2012年／材料：シナ積層合板
・ファロ スロータイム 2011年／材料：ペーパーウッドシリーズⅡ- Gr
など
＜product＞
・ ペーパーウェイト 2016年／材料：ペーパーウッドシリーズⅠ-Ⅱ-Ⅲ
2016年ウッドデザイン賞受賞
・アニマルパズル 2016年/材料：ペーパーウッドシリーズⅣ
2016年ウッドデザイン賞受賞
・ペーパーウッド スツール 2012年／材料：ペーパーウッドシリーズⅠ- R / B / T
red dot design award 受賞
・ペーパーウッド ブロック45° 2010年／材料：ペーパーウッドシリーズⅡ - R / B / Gr
など
DATA
- 氏名
- 瀧澤貴弘（たきざわたかひろ）
- 会社名
- 滝澤ベニヤ株式会社
- 事業内容
-
■ 広葉樹の合板・単板の製造
■ 高付加価値合板（ペーパーウッド他）の開発と製造
■ 合板を活用したオリジナル製品の製造
- 専門分野
-
■ 広葉樹のロータリーレースで加工する合板製造
■ 道産材、国産材の活用
■ シナ合板・シラカバ合板・Paper Wood （ペーパーウッド）を活用したファニチャー展開
- 職種
- 合板製造業
- 住所
-
〒079-1396
北海道 芦別市野花南町1000番地
- 電話
-
0124-27-3111
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- 営業時間
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- 定休日
- 日曜日・不定休
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