プロフィール

実績

【シナリオライティング・ゲーム企画】

■スマートフォンアプリ

【2019年】

・年少向け知育アプリ

メインストーリー作成

世界観設定

キャラクター設定

・カジュアルゲーム開発

プランナーとして参加



【2018年】

オリジナルカードギミックゲーム

・プランナーとして参加

・シナリオ提供

有名メーカー様オリジナルRPG

・キャラクター個別シナリオ



【2017年】

女性向け放置、育成ゲーム

・シナリオ制作

女性向け擬人化ゲーム

・シナリオ制作

タップ・放置系ゲーム

・ゲームデザイン



■子ども向けおもちゃ

【2019年】

・女の子向け電子玩具

仕様書作成業務支援



■VR・ARコンテンツ企画

【2019年】

・VRドライビングシステム開発支援

プランナーとして参加



【2018年】

・HoloLens向けコンテンツ企画（一般ツール）



【2016〜2017年】

・Gear VR向けゲーム企画（レースゲーム）

・Oculus Rift向けアクションゲーム企画（アクションゲーム）

・HTC Vive向けアクションゲーム企画（アクションゲーム）

・HoloLens向けコンテンツ企画（一般ツール）



ゲームバランス調整やテキスト制作のお仕事など、多数のお仕事を引き受けています。



【アプリ運営コンサルティング】

【2018年】

・オリジナルギミックカードゲーム

KPI分析、アプリ改善



【2017年】

・日本向け英語学習＋カードRPG

KPI分析、アプリ改善担当



■その他一般コンテンツ・ツール企画

【2019年〜】

・一般コンテンツ企画制作支援



【2018年〜2019年】

・オンラインゲームサービス、開発協力



【映像編集・CM作成】

・企業向け製品紹介、CM動画製作



【その他企画、アイデア】

企画書、概要書作成多数



【一般ライティング】

・マンガ・アニメ記事

・アプリ開発会社様向け ネットワークアプリ開発のための記事

・ネットワーク開発会社様向け ネットワークアプリ開発のための解説書

・職業解説記事

・ファイナンシャル・プランニングに関する記事

・カメラの使い方に関するブログ用記事

・格安スマートフォンに関する記事

・観葉植物・花に関するブログ用記事

・その他 web媒体向け記事多数執筆中



■これまでに経験したその他の実積など

【コンシューマー向け作品】

・北米少年向けアクションゲーム(PS2,PS3,XBOX360,DS,wii)

アドベンチャーパートプランナー

・北米少年向けアクションゲーム2(PS3,XBOX360,PSP,DS,wii)

アドベンチャーパートプランナー

・その他デバッガーとして複数作品に参加



【スマートフォンアプリ】

・RPG+カードゲーム キャラクターシナリオ

android、iOS 向けキャラクターIP使用ゲームアプリ

・RPG＋カードゲーム ゲームデザイン、パラメータ設定

android、iOS 向けゲームアプリ

・アクションゲーム ゲームデザイン、レベルデザイン

android、iOS 向けゲームアプリ

・アクションゲーム2 ゲームデザイン、レベルデザイン

android、iOS 向けゲームアプリ

・オリジナルアクションRPG

ゲームデザイン、ゲーム仕様書作成、メインシナリオ執筆



【モバイルソーシャルゲーム】

・モバゲー、グリー

キャラクター育成ソーシャルゲーム，ゲームデザイン，イベントシナリオ

・モバゲー、グリー

恋愛アドベンチャーソーシャルゲーム，ゲームデザイン，サブキャラクターシナリオ

・モバゲー、グリー、mixi

ソーシャルカードゲーム，ゲームデザイン，イベントシナリオ



累計ユーザー数100万人以上の大規模ソーシャルゲームの運営を複数経験

