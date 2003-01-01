フルリモートで世界と仕事をするゲーム開発のプロ
シナスタジアデザイン合同会社
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プロフィール
ゲーム開発者 ／ 池本亨プロの一番の強み
ゲーム開発・プランニングを支援！0ベースも版権ものも実績多数
オンラインを駆使し、北海道で大都市や世界のクライアントとつながり、ゲームを開発。企画・原案、世界観の作成、シナリオライティングなどに定評有り。道内クリエイターの育成・地域活性化も担うと期待されている。
経歴
北海道旭川市出身
2004年 北海道旭川工業高校 情報技術科 卒業
全国高等学校写真選手権大会2003北海道代表として出場
2008年 大阪芸術大学 芸術学部 写真学科 卒業
2008年 ヨドバシカメラ大阪店 一眼レフカメラコーナー・ライカ/フォクトレンダー担当
2009年 株式会社ナウプロダクション ジュニアプランナーとして企画とプロジェクトマネジメントを経験
2010年 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 モバイルコンテンツ開発/ゲーム開発に従事
2017年 シナスタジアデザイン合同会社 設立
実績
【シナリオライティング・ゲーム企画】
■スマートフォンアプリ
【2019年】
・年少向け知育アプリ
メインストーリー作成
世界観設定
キャラクター設定
・カジュアルゲーム開発
プランナーとして参加
【2018年】
オリジナルカードギミックゲーム
・プランナーとして参加
・シナリオ提供
有名メーカー様オリジナルRPG
・キャラクター個別シナリオ
【2017年】
女性向け放置、育成ゲーム
・シナリオ制作
女性向け擬人化ゲーム
・シナリオ制作
タップ・放置系ゲーム
・ゲームデザイン
■子ども向けおもちゃ
【2019年】
・女の子向け電子玩具
仕様書作成業務支援
■VR・ARコンテンツ企画
【2019年】
・VRドライビングシステム開発支援
プランナーとして参加
【2018年】
・HoloLens向けコンテンツ企画（一般ツール）
【2016〜2017年】
・Gear VR向けゲーム企画（レースゲーム）
・Oculus Rift向けアクションゲーム企画（アクションゲーム）
・HTC Vive向けアクションゲーム企画（アクションゲーム）
・HoloLens向けコンテンツ企画（一般ツール）
ゲームバランス調整やテキスト制作のお仕事など、多数のお仕事を引き受けています。
【アプリ運営コンサルティング】
【2018年】
・オリジナルギミックカードゲーム
KPI分析、アプリ改善
【2017年】
・日本向け英語学習＋カードRPG
KPI分析、アプリ改善担当
■その他一般コンテンツ・ツール企画
【2019年〜】
・一般コンテンツ企画制作支援
【2018年〜2019年】
・オンラインゲームサービス、開発協力
【映像編集・CM作成】
・企業向け製品紹介、CM動画製作
【その他企画、アイデア】
企画書、概要書作成多数
【一般ライティング】
・マンガ・アニメ記事
・アプリ開発会社様向け ネットワークアプリ開発のための記事
・ネットワーク開発会社様向け ネットワークアプリ開発のための解説書
・職業解説記事
・ファイナンシャル・プランニングに関する記事
・カメラの使い方に関するブログ用記事
・格安スマートフォンに関する記事
・観葉植物・花に関するブログ用記事
・その他 web媒体向け記事多数執筆中
■これまでに経験したその他の実積など
【コンシューマー向け作品】
・北米少年向けアクションゲーム(PS2,PS3,XBOX360,DS,wii)
アドベンチャーパートプランナー
・北米少年向けアクションゲーム2(PS3,XBOX360,PSP,DS,wii)
アドベンチャーパートプランナー
・その他デバッガーとして複数作品に参加
【スマートフォンアプリ】
・RPG+カードゲーム キャラクターシナリオ
android、iOS 向けキャラクターIP使用ゲームアプリ
・RPG＋カードゲーム ゲームデザイン、パラメータ設定
android、iOS 向けゲームアプリ
・アクションゲーム ゲームデザイン、レベルデザイン
android、iOS 向けゲームアプリ
・アクションゲーム2 ゲームデザイン、レベルデザイン
android、iOS 向けゲームアプリ
・オリジナルアクションRPG
ゲームデザイン、ゲーム仕様書作成、メインシナリオ執筆
【モバイルソーシャルゲーム】
・モバゲー、グリー
キャラクター育成ソーシャルゲーム，ゲームデザイン，イベントシナリオ
・モバゲー、グリー
恋愛アドベンチャーソーシャルゲーム，ゲームデザイン，サブキャラクターシナリオ
・モバゲー、グリー、mixi
ソーシャルカードゲーム，ゲームデザイン，イベントシナリオ
累計ユーザー数100万人以上の大規模ソーシャルゲームの運営を複数経験
DATA
- 氏名
- 池本亨（いけもととおる）
- 会社名
- シナスタジアデザイン合同会社
- 事業内容
-
■ ゲーム、アプリ、ソーシャルゲーム等の開発、プランニング
■ ゲームアプリ、運営コンサルティング
■ ゲームシナリオライティング、一般ライティング
■ ゲーム以外のアプリ、ツール、新規コンテンツの企画・提案
■ 写真撮影、講師
■ 雑貨の制作、販売
■ バックオフィス・事務
- 専門分野
-
● ゲーム開発
企画・プランナー、シナリオライティング、世界観作成・設定作成。
キャラクター設定からシナリオライティング、制作進行まで幅広く対応可能。
外部ライターとの連携で大量執筆も可能。
● 映像事業・写真事業
企業向け製品紹介動画の制作。大手企業の映像事業部の下請けとして事業を展開中。
テンプレート制作、アニメーション制作、動画制作。
写真撮影に関するお仕事はカメラマンとして現場に立会い撮影を行います。
● 一般ツール開発・メディア・EC
自社運営中のゲーム系メディア『PENGIN GAMES』を運営中。
製品紹介、記事紹介をメインに活動中。
ゲームソフトの通信販売を行う自社ECショップを運営。
- 職種
- ゲーム開発者
- 住所
-
〒078-1272
北海道 旭川市東旭川町豊田
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- ホームページ
- https://syn-game.com/
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シナスタジアデザイン合同会社
担当池本亨（いけもととおる）