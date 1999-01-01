札幌でフランス式床バレエの普及を目指すバレエ指導のプロ
カトルバレエスタジオ
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プロフィール
バレエスタジオ主宰 ／ 矢部佳奈子プロの一番の強み
フランス式床バレエを楽しく丁寧に指導
長年、クラシックバレエを指導してきたキャリアに加え、一般社団法人床バレエ協会の認定講師資格も取得。札幌の教室でも人気のフランス式床バレエのレッスンをこのたびオンラインでも開講。全国から受講が可能に。
経歴
3 歳よりバレエを故菊池寿見子に師事
1988 年 菊池寿見子バレエ研究所にて助教師となる
1990 年 公益社団法人日本バレエ協会 正会員となる
1999 年 カトルバレエスタジオとして独立
2002 年 札幌文化団体協議会札幌洋舞連盟の会員となる
2014年 第7回ザ・バレコン札幌にて優秀指導者賞を受賞
2022 年 一般社団法人床バレエ協会 インストラクター資格を習得
フランス式床バレエメソッドをフランス在住 竹田純氏より学ぶ
DATA
- 氏名
- 矢部佳奈子（やべかなこ）
- 教室名
- カトルバレエスタジオ
- 事業内容
- クラシックバレエ、フランス式床バレエ
- 職種
- バレエスタジオ主宰
- 資格
- 一般社団法人床バレエ協会認定講師
- 住所
-
〒064-0811
北海道 札幌市中央区
- 電話
-
011-563-7066
- 営業時間
- 平日10:00〜21:00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- https://quatre-ballet.com/
- カトルバレエスタジオ床バレエ
- https://jp.ilb.io/000001268
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カトルバレエスタジオ
担当矢部佳奈子（やべかなこ）