スポーツ選手のフィジカルを多方向からサポートするプロ
医療法人スポキチ
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プロフィール
柔道整復師 ／ 藤本隆靖プロの一番の強み
アスリートの強い思い、目標の達成をサポートする夢の請負人
世界レベルの大会出場、入賞など選手の目標達成に向けて全力でサポート。アメリカで学んだトレーニング理論、習得した身体構造の専門知識をもとに、アスリートのケガから競技復帰までを多方向から支えます。
経歴
バレーボール ヴォレアス北海道V2 チーム統括部トレーナー
日本スカイランニング協会ナショナルチームトレーナー
北海道ゴルフ連盟ジュニア強化スタッフ
全日本スキー連盟フリースタイルハーフパイプ女子ナショナルチームトレーナー
北海道科学大学アメリカンフットボール部トレーナー
DATA
- 氏名
- 藤本隆靖（ふじもとたかやす）
- 屋号
- 医療法人スポキチ
- 事業内容
-
＜医療法人スポキチ＞
新琴似中央整骨院
スポキチクリニック 整形外科・内科
スポキチメディカルフィットネス「スポオタ」
＜株式会社コアサポート北海道＞
ボディコンディショニングラボ 「mina an IKORO」
スポーツケア用品、医療機器販売、トレーニング機器販売
＜比布町地域おこし協力隊＞
ピピカツプロジェクト（運動と食による脳の活性化事業）
- 職種
- 柔道整復師
- 資格
-
柔道整復師
日本コアコンディショニング協会マスタートレーナー、A級講師
SUPERfeet社 Clinical Tech Master（USA）
NWPL社 Master of Biomechanics（USA）
STROOPS社 SFPT＆VITL Master Trainer(USA)
- 住所
-
〒001-0906
北海道 札幌市北区新琴似6条12丁目2-3
- 電話
-
011-764-7557
- 営業時間
-
月～金 9：00-12：00（受付11:30まで）
15：00-21：00 （最終受付20:00）
- 定休日
- 不定休
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医療法人スポキチ
担当藤本隆靖（ふじもとたかやす）